Incentivare il consumo di pesce di lago nelle mense scolastiche del territorio anche attraverso l’avvio di programmi mirati e sostenere i pescatori del Lago di Bracciano la cui professione è a rischio estinzione.

Questi i due obiettivi che si è postal’Associazione Culturale Sabate promotrice del Convegno “Metti una sera a cena…coregone e latterini del lago di Bracciano” tenutosi ad Anguillara Sabazia il 28 e 29 dicembre.

Che il pesce del lago di Bracciano sia una vera leccornia lo hanno dimostrato gli chef Pjetra Kristjan Residential Chef dell’Hotel Massimino che ha ospitato l’evento, Alessio de Carolis partner Chef Team Roma, Anna Facchini, coordinatrice Lady Chef Centro Italia e Cuochi di Roma, Giuseppe Di Bella Segretario Associazione Cuochi di Roma e Team Nazionale Cuochi e Vittoria Tassoni, foodblogger che lo hanno magistralmente cucinato, per la delizia dei partecipanti all’evento.

Sul maggior consumo di pesce di lago ha detto la dottoressa e giornalista Graziarosa Villani presidente dell’associazione “La dietista Lorena Grande predisporrà un capitolato d’appalto che prevede preparazioni molto semplici e appetitose e adatte ai palati dei più giovani. e noi come associazione chiederemo alle scuole che venga inserito nei menù settimanali degli studenti. Abbiamo anche in programma un laboratorio per bambini e ragazzi per una maggior conoscenza di questi prodotti”.

Tra i tanti i problemi sollevati e le richieste avanzate dai protagonisti dei numerosi incontri in programma nella due giorni di lavori, come ha sintetizzato Graziarosa Villani in chiusura lavori “Il sostegno ai pescatori da parte della nostra associazione culturale che da oltre 30 anni opera per le tradizioni e i costumi del Lago di Bracciano. Si tratta di una categoria professionale che si trova in gravissima difficoltà e che per sua natura è restia al clamore mediatico. Centrale la questione delle semine, ovvero i ripopolamenti, che non vengono effettuati da tempo perché bloccati dalla mancata attribuzione di competenze nel passaggio tra la provincia di Roma e la Regione Lazio. Una delle conseguenze più gravi di questo vuoto è il fermo da oltre due anni dell’incubatore. Questa situazione sta determinando l’abbandono della categoria che rischia di scomparire. Per questo intendiamo richiedere con forza alla Regione Lazio, anche con il coinvolgimento dei Comuni interessati, l’avvio dei ripopolamenti”

A tutti i partecipanti è stato offerto in omaggio il ricettario “Il Lago in Tavola 2021”, realizzato per l’occasione dall’Associazione Culturale Sabate e un buono per ritirare gratuitamente presso la pescheria Toto di Anguillara in piazza del Molo un chilo di pesce tra coregone e latterini in modo da poter sperimentare ai fornelli di casa propria le ricette di lago.

Paola Scarsi