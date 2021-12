“L’ultimo boia”, la presentazione a Canale Monterano l’8 gennaio

Il teatro comunale “Maurizio Fiorani” di Canale Monterano l’8 gennaio alle 17 e 30 diventa teatro della presentazione del libro di Cinzia Tani “L’ultimo boia”. Dopo i saluti di Gianluigi De Benedittis, presidente dell’associazione culturale “Humanae vitae” e del direttore del teatro Esper Russo, l’autrice sarà intervistata dal direttore de L’agone Massimiliano Morelli, mentre Lucrezia Rovello leggerà alcuni brani del libro.

La sinossi

Chi è veramente un boia? Quali sono la sua infanzia, le amicizie, gli amori, le ambizioni, i conflitti, le convinzioni? Albert Pierrepoint ha undici anni quando scopre per caso quale sia il lavoro segreto del padre e dello zio. Crescendo decide di seguire la tradizione di famiglia e diventa il Pubblico Giustiziere più famoso della Gran Bretagna, chiamato per le esecuzioni anche in altri paesi del mondo. In venticinque anni ha impiccato circa cinquecento persone ma nel 1956 ha lasciato il suo lavoro perché non credeva più nella pena capitale e ha cominciato a combatterla. Accade quando deve giustiziare Ruth Ellis che, dopo un rapporto d’amore travagliatissimo con il corridore automobilistico David Blakely, lo uccide per gelosia. Per la prima volta Pierrepoint non trova una folla esultante che lo attende fuori dalla prigione ma gente inferocita che vorrebbe linciarlo. Il libro racconta la sua vita intervallata dai casi di cronaca nera più importanti dell’epoca in cui fu lui l’ultima persona a guardare negli occhi i condannati.