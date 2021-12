Carceri, Mammagialla, tasso di affollamento al 122%

Al carcere di Mammagialla tasso di affollamento al 122%, sopra la media nazionale (107%) e regionale (118).

E’ quanto emerge dai dati 2021 sulla popolazione ristretta negli istituti penitenziari del Lazio presentati nei giorni scorsi dal garante dei detenuti Stefano Anastasìa in una conferenza stampa. Nell’occasione è stato fatto anche il punto sulla diffusione del Coronavirus e sulla campagna vaccinale anti Covid-19 nelle carceri.

Anastasìa ha spiegato che la popolazione detenuta nel Lazio è di 5.569 persone (al 30 novembre 2021), con una percentuale di condannati definitivi in carcere del 68,7 per cento, leggermente inferiore a quella nazionale che si attesta al 69,1 per cento, e una percentuale di detenuti in attesa di giudizio del 14,9 per cento, inferiore a quella nazionale del 16,2 per cento. La presenza di stranieri è del 37,7 per cento, superiore alla media nazionale del 31,7 per cento, e una presenza di donne pari al 7 per cento.

