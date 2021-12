Salvo D’Acquisto: Conferenza su “Cambiamenti climatici e riscaldamento globale”

Il giorno 18-12-21 presso l’Istituto Salvo D’Acquisto di Bracciano, il Prof. Cruciani ha tenuto una Conferenza su “Cambiamenti climatici e riscaldamento globale” della quale si riporta una breve sintesi.

“Chiariamo prima alcuni concetti quali: clima, tempo (inteso in senso meteorologico), cambiamento climatico e riscaldamento globale. Per clima si intende la descrizione statistica dei valori dei principali parametri meteorologici (vento, temperatura, precipitazioni) riferiti alla località considerata e mediati su un periodo di tempo di almeno 30 anni. Per tempo, inteso in senso meteorologico, si intende solo la momentanea combinazione, degli elementi sopra indicati. Un cambiamento climatico altro non è che uno scostamento, ripetuto e significativo, dai valori medi caratterizzanti il clima. Col termine riscalda mento globale si intende l’aumento della temperatura media terrestre dovuta all’effetto serra. Questo effetto è legato alla presenza, nell’atmosfera di alcuni gas, detti appunto, gas serra che hanno la caratteristica di lasciar passare la banda IR della radiazione solare ma di bloccare

quella riemessa dalla terra. Poiché la radiazione IR è una radiazione termica, Il blocco da parte dei gas serra comporta un aumento della temperatura nei bassi strati dell’atmosfera, particolarmente correlato alla CO 2 la cui presenza nell’atmosfera è legata ad attività antropiche (traffico veicolare, riscaldamento domestico centrali termoelettriche, impianti industriali) ed alla deforestazione (in quanto riducendo la superficie arborea, diminuisce la quantità assorbita dalle piante per la fotosintesi clorofilliana processo col quale viene assorbita e trasformata in zuccheri e carboidrati). Il motivo per cui ci si riferisce prevalentemente alla CO 2 e ben evidente osservando il grafico seguente che mostra la stretta correlazione tra aumento della temperatura ed aumento della CO 2

Tra le varie conseguenze dell’aumento della temperatura citiamo

1) Arretramento dei ghiacciai

2) Scioglimento dei ghiacci polari

3) Influenza sulla Corrente del Golfo (AMOC)

4) Effetti sull’ambiente

5) Eventi meteorologici estremi quali: “bombe d’acqua”, violente grandinate,

trombe d’aria, cicloni extratropicali che si sviluppano nel Mediterraneo e che

sono indicati , i con i termini Medicane (Mediterranean Hurricane) o TLC

(Tropical Like Cyclone)

L’aumento della temperatura aumenta la temperatura delle acque superficiali della Corrente del Golfo modificandone la densità con il rallentamento della Circolazione stessa

Gli effetti sull’ambiente sono riassunti nella slide seguente

L’aumento della temperatura, aumenta l’energia disponibile per lo sviluppo di fenomeni convettivi particolarmente violenti.

La conferenza nella sua versione completa, fonti comprese, può essere scaricata come “conferenza meteo” dal link: