Rientro in classe, slittamento a fine gennaio?

Sileri: “Sì, con curva dei contagi fuori controllo. Decideremo tra una settimana”

“Nulla è deciso – afferma ai microfoni di ‘Metropolis’, il podcast di Repubblica condotto da Gerardo Greco – Decideremo tra una settimana sulla ripresa della scuola, dipenderà dal picco della variante Omicron. Se abbiamo i numeri del Regno Unito, con 100mila contagi e gran parte di questi tra la popolazione non vaccinata o non vaccinabile – sottolinea il sottosegretario – quindi anche tra i soggetti più giovani, un ritardo del rientro a scuola consente un rallentamento del virus. In quel caso, non potremmo ricominciare la scuola subito”.

Misure più probabili

Riduzione del green pass da 9 a 6 mesi.

Obbligo vaccinale per tutti i dipendenti pubblici e per i lavoratori della ristorazione.

Tampone per accedere ai grandi eventi (concerti, discoteche, stadi)

Super green pass (cioè occorrerà essere vaccinati o guariti dall’infezione da Covid) per aerei, treni e navi.

Misure in bilico

Coprifuoco per i non vaccinati a Capodanno

Super green pass (cioè occorrerà essere vaccinati o guariti dall’infezione da Covid) anche per bus, metro e tram.

Obbligo di mascherina all’aperto

Misure meno probabili

Tamponi per accedere al cinema, al teatro e ai ristoranti.

Obbligo vaccinale per tutti i lavoratori

Obbligo vaccinale per tutti gli studenti

Andrea Carlino

(orizzontescuola)