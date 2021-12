Legge di bilancio, dalla proroga organico covid ATA al dimensionamento scolastico

Le ultime novità in vista dell’approvazione al Senato

La commissione bilancio del Senato ha dato il via libera alla manovra 2022 dopo aver esaminato gli emendamenti delle forze politiche. Adesso il testo licenziato dalla commissione passa in Aula per l’approvazione.

In base a quanto riferisce la sottosegretaria all’istruzione Barbara Floridia, per la scuola “si parte dalla proroga degli incarichi temporanei legati all’emergenza Covid per il personale Ata per arrivare a quella sul dimensionamento scolastico. È stato infatti approvato l’emendamento che stanzia oltre 120 milioni di euro per estendere anche per i prossimi due anni scolastici l’assegnazione di dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi agli istituti con almeno 500 studenti, 300 per le scuole delle piccole isole e dei comuni montani”.

“Proprio in tema di isole minori, è stato approvato l’emendamento per l’attribuzione di un’indennità da sede disagiata per i docenti assegnati nelle piccole isole, con uno stanziamento di 3 milioni di euro per il 2022 in una sezione del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”, continua Floridia.

“Da segnalare poi l’approvazione dell’emendamento M5S che autorizza il Ministero dell’Istruzione ad assumere il personale ex lsu per servizi di pulizia e igienizzazione degli ambienti scolastici”, prosegue la pentastellata.

“Merita di essere menzionate infine l’accordo per finanziare con 120 milioni in tre anni i servizi di supporto psicologico a scuola per combattere le forme di malessere legate alla pandemia Covid”, conclude Floridia.

Le precedenti novità sulla scuola

Dal governo, nei giorni scorsi, erano arrivati altri emendamentiIn arrivo altri 180 milioni per la scuola. 100 milioni serviranno per la proroga degli incarichi temporanei del personale Ata della scuola legati all’emergenza Covid. La norma consente di coprire nel periodo da gennaio a giugno 2022 circa 7.800 contratti a tempo determinato.

Salirà a 300 milioni per il 2022 il Fondo per la valorizzazione del personale docente, con lo stanziamento di ulteriori 60 milioni. Vengono inoltre eliminate le precisazioni in merito alle finalità cui sono destinate le risorse (dedizione nell’insegnamento e promozione della comunità scolastica).

Assegnati poi 20 milioni alle scuole dell’infanzia paritarie sulla base di criteri individuati da un apposito decreto del ministero dell’Istruzione che dovrà essere adottato entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge.

120 milioni in tre anni sono stati destinati per garantire i servizi di supporto psicologico a scuola per combattere le forme di malessere legate alla pandemia Covid.

(orizzontescuola)