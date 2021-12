BRACCIANO: AL VIA PRESENTAZIONE DEL PIANO SOCIALE DI ZONA. CALENDARIO DEGLI INCONTRI

“Sostegno, Inclusione, domiciliarità, anziani, disabilità e non autosufficienza, disagio e povertà, famiglia, infanzia e fragilità sociale sono alcuni degli elementi su cui si basa il nuovo Piano Sociale di Zona del Distretto 4.3 per il triennio 2021-2022- 2023.

Insieme al Comitato Istituzionale, ai Sindaci e agli Assessori alle Politiche sociali dei Comuni appartenenti al Distretto 4.3 e alla Coordinatrice dell’Ufficio di Piano dott.ssa Di Paolo, l’amministrazione di Bracciano ha deciso una presentazione del piano suddivisa per macro-attività, per dare modo alla popolazione e agli stakeholders di conoscere e di approfondire il Piano Sociale che guiderà le scelte dei prossimi tre anni.

Sarà una presentazione del Piano Sociale itinerante, per permettere maggiore coinvolgimento e partecipazione di tutti gli attori presenti sui territori.

Oggi si può cogliere la grande opportunità di mettere a sistema tutti quei dispositivi essenziali di protezione sociale che dovranno dare risposte di qualità ed essere capaci di trasformare i bisogni in diritti. Bracciano in quanto Comune capofila non solo non si sottrarrà alla sfida ma vuole fare la differenza.

L’amministrazione sente anche la responsabilità di assicurare risorse per fare in modo che l’assetto organizzativo del Distretto sia adeguato alle sfide sociali che abbiamo di fronte: è infatti incontrovertibile che l’efficacia delle politiche sociali permette la crescita di una comunità, ed è nostra intenzione fare in modo che da oggi essa sia il faro per le scelte future.”

lo dichiarano in una nota congiunta il Sindaco di Bracciano Marco Crocicchi e l’assessore alle Politiche sociali Massimo Guitarrini.

