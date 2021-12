MANZIANA: ANCHE OGGI UFFICI COMUNALI CHIUSI AL PUBBLICO

A causa di un caso positivo riscontrato tra i dipendenti comunali, a maggiore tutela dei lavoratori e della Cittadinanza, anche oggi 22 dicembre 2021 gli uffici comunali e la biblioteca comunale resteranno chiusi al pubblico. Riapriranno una volta sanificati i locali.

Gli appuntamenti in programma saranno effettuati telefonicamente o, laddove non fosse possibile, saranno posticipati.

Per eventuali emergenze, vista l’esigenza di dovere rispettare i tempi necessari per la sanificazione prima di potere rientrare in ufficio, sarà possibile chiamare la Polizia Locale ai numeri:

– 3296504570 (attivo dalle 7.30 alle 19.30)

– 06 99674194