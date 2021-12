Formazione: pubblicato Bando per realizzare nuovi ITS Roma e Rieti

Di Berardino: ” Abbiamo deciso di pubblicare un secondo bando con il quale ci auguriamo che vengano presentati progetti per la realizzazione di nuovi ITS anche negli ambiti come la mobilità sostenibile, logistica 4.0 e intermodalità sostenibile al momento scoperti”

Pubblicato il bando per la realizzazione di tre nuove Fondazioni I.T.S. – Istituti Tecnici Superiori nel Lazio. Le manifestazioni di interesse alla costituzione dei nuovi I.T.S. riguarderanno i seguenti ambiti: mobilità sostenibile, logistica 4.0 e intermodalità sostenibile.

La Regione Lazio intende ampliare l’offerta formativa esistente in settori rilevanti dell’economia del Lazio, dando avvio al processo di costituzione di tre nuove Fondazioni in territori privi di offerta formativa ITS o che manifestino fabbisogni formativi da parte delle imprese funzionali alla crescita e all’occupazione. Gli interventi così programmati consentiranno da una parte il conseguimento dell’obiettivo di copertura in ogni territorio regionale dell’offerta ITS e dall’altro di arricchire l’offerta formativa della Provincia di Roma e di Rieti attraverso l’individuazione di nuovi percorsi declinati in base ai fabbisogni delle imprese.

Il bando pubblicato segue l’Avviso per la presentazione delle manifestazioni di interesse alla costituzione di nuove Fondazioni I.T.S. nella Regione Lazio pubblicato lo scorso agosto 2021 a seguito del quale non risultano coperte tutte le aree, gli ambiti e i territori indicati e messi a bando.

Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro, Formazione e Scuola della Regione Lazio: