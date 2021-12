Tra Negazionismo e BLA BLA, di Claudio Cappabianca

Il secolo scorso ha segnato un dato molto positivo circa la riduzione dell’analfabetismo con l’ausilio dei mass media giornali, televisione, internet.

Si poteva supporre, come contraltare, un maggiore spirito critico nei confronti di superstizioni, imbonitori o presunti esperti di medicina o di qualunque altra disciplina.

La facilità di veicolazione delle informazioni assieme a una malintesa interpretrazione della libertà o della democrazia ha reso possibile la proliferazione di dogmi senza alcun fondamento e presenti complotti. I social network, avendo una potenzialità enorme, possono influenzare masse di gente senza dover rispondere di nulla. Affidiamo ai social tranquillamente i nostri dati personali senza prendere in considerazione che tali dati o informazioni non apparterranno più a noi, in opposizione a quanto pretendiamo in altri casi vedi ad esempio green pass o documenti ritenuti sensibili. Venendo al tema principale “il negazionismo”, possiamo notare come questo fenomeno abbia una ripresa virulenta in occasione di crisi economiche o peggio di crisi identitarie. Il negazionismo ha il supporto di eminenti filosofi o storici, vedi il negare la shoah, i delitti del nazifascismo o in alcuni casi come in America viene protetto dal 1° emendamento della Costituzione che sancisce la libertà di parola. Inoltre se ciò non bastasse, viene favorito molto spesso da comunicazioni differenti o contrastanti da organi dello Stato con compiti similari o sovrapponenti; ancora, figure apicali poco rappresentative del loro ruolo sia per motivi culturali, sia per fini politici prendono posizioni a dir poco dubbie. Stiamo mettendo in crisi la scienza che pone sempre in tutto il principio della dimostrabilità e del dubbio. Confondiamo il dogma con la verità dimostrata, evviva Galileo Galilei. Le fake news che circolano per negare l’esistenza del Covid dimostrano una capacità inventiva notevole: immissione di chip in occasione della brutale vaccinazione, camion militari che gironzolano con bare vuote, etc, etc. Chissà perché migliaia di operatori sanitari, medici si prestano a fornire assistenza rischiando la propria vita? Tutto per un complotto, ma a favore di chi? O contro chi? Il negazionismo prolifera perché è quasi se non del tutto possibile combatterlo: scienza, conoscenza e ragionamento nulla possono contro l’illogicità. In questo caso viene anche messo in dubbio il concetto di libertà relativa: in una società democratica la libertà del singolo non deve mai essere tale da compromettere la libertà degli altri, specie se trattasi di salute o della vita altrui.

Una ragazzina, Greta Thumberg, con i suoi seguaci ci riporta a una scomoda realtà con il suo refrain bla-bla-bla: i potenti di tutto il mondo si riuniscono frequentemente per discutere dei destini dell’intera umanità con la prerogativa di cambiare tutto per non cambiare niente. Cosa ha significato il rimandare al 2050 al 2050 i cambiamenti per contrastare l’aumento della temperatura media del pianeta? NIENTE. Ma era ovvio, in quanto bisognerebbe sconvolgere l’economia mondiale per contrastare il consumismo che richiede una produzione sempre maggiore di manufatti con una vita media sempre inferiore a garanzia di un sistema che arricchisce sempre di più le nazioni ricche a danno delle nazioni più povere. Consumiamo tutto, vedi le inchieste di scienziati che determinano con esattezza il giorno di ogni anno in cui sono terminate le scorte che madre Terra può reintegrare: in pochi anni, dalla rivoluzione industriale del secolo18°, prima la data era intorno alla fine di dicembre, ora per il 2021è stata stabilita a maggio. L’antropizzazione e la scarsa sensibilità a avvenimenti catastrofici a tutti noti e invisibili ci ha resi insensibili, e ovviamente il fatalismo e il negazionismo hanno vita facile.

L’unica speranza che ci rimane è che le nuove generazioni reagiscano in modo coordinato e presto combattendo un mondo di ingiustizie.

Claudio Cappabianca