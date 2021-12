Protezione Civile: buoni spesa per cittadini residenti aventi diritto e necessità

Il Comune avvisa la Cittadinanza che è possibile usufruire di BUONI SPESA (fino ad esaurimento fondi) consegnati a domicilio da parte della Protezione Civile ai cittadini residenti aventi diritto e necessità, per essere spesi presso alcuni dei supermercati sul territorio che hanno risposto a un nostro avviso.

È pubblicato l’elenco di detti esercizi commerciali, che per la loro distribuzione territoriale e per la diversità delle tipologie dei prodotti in vendita possono garantire, alle famiglie in difficoltà, il reperimento immediato di generi alimentari.

COME RICHIEDERE I BUONI SPESA:

scaricare dal sito del Comune di Bracciano il Modulo di Richiesta ed Autocertificazione, compilarlo, firmarlo e corredarlo degli allegati richiesti in formato PDF;

inviare il Modulo di richiesta ESCLUSIVAMENTE al seguente indirizzo e-mail:

protocollo@comune.bracciano.rm.it o all’indirizzo

PEC: bracciano.protocollo@pec.it

in alternativa, solo per coloro che non dispongono di risorse informatiche, il modulo di richiesta potrà essere consegnato a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Bracciano sito in Piazza IV Novembre n. 6 piano terra, secondo gli orari di apertura al pubblico.

Modulistica e Avviso sono presenti qui:

https://www.comune.bracciano.rm.it/…/po/mostra_news.php…