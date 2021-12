Partecipate, la settimana delle nomine: si parte con Zetema e agenzia per la mobilità

Più complicata la partita di Atac: va infatti trovato l’accordo con il direttore generale nominato da Virginia Raggi

Nomine di Natale in Campidoglio. Come previsto arrivano i primi cambi al vertice delle aziende partecipate dal Comune di Roma. Secondo quanto si apprende da fonti del Campidoglio in settimana dovrebbero arrivare gli atti che sanciscono i cambi al vertice di Zetema e di Roma servizi per la mobilità, società che si occupano rispettivamente di cultura ed eventi e del controllo della mobilità capitolina.

In Zetema arriva Simone Silvi. E’ lui la figura scelta da Gualtieri per guidare la partecipata che si occupa di comunicazione e gli eventi culturali per conto di Palazzo Senatorio. Silvi, 44 anni, viene direttamente da Treccani ed è stato capo segreteria di Massimo Bray, attuale direttore generale della Treccani e già ministro della Cultura nel governo di Enrico Letta.

Per Roma servizi per la mobilità c’è una donna: si tratta di Anna Donati, 62 anni, esperta di tutela del territorio, mobilità sostenibile e infrastrutture di trasporto. Nel suo curriculum esperienze come deputata e senatrice, con i Verdi e con l’Ulivo. Ha ricoperto anche incarichi da assessora alla Mobilità a Napoli e a Bologna.

La nomina più importante, quella del direttore generale di Atac, difficilmente arriverà invece in settimana. C’è infatti un braccio di ferro che aspetta una soluzione, ovvero quello con Franco Giampaoletti, dg scelto dalla Raggi con il quale si sta cercando un accordo per un’uscita concordata. Ad accordo trovato, al suo posto dovrebbe arrivare da Milano Alberto Zorzan, attuale direttore operativo di Atm. Il suo nome sarebbe stato proposto a Gualtieri dall’attuale sindaco di Milano Beppe Sala, al quale Gualtieri aveva chiesto consiglio. Scelta caldeggiata anche da Arrigo Giana che per ora dovrebbe rivestire il ruolo di consigliere nel cda di Atac. Non dovrebbe invece cambiare il presidente dell’azienda dei trasporti: almeno per ora Giovanni Mottura dovrebbe restare al suo posto.

