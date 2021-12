Torino: crolla gru su un palazzo, morti tre operai. Landini: cantieri non possono essere far west

Erano in corso lavori di ristrutturazione

Una gru è caduta questa mattina a Torino su un palazzo di via Genova. Tre uomini – gli operai impegnati in lavori di ristrutturazione che stavano sulla gru – sono morti. Si stanno valutando le condizioni di altri tre o quattro feriti.

Dopo aver estratto gli operai rimasti incastrati sotto la intelaiatura della gru, i vigili del fuoco stanno intervenendo con quattro squadre per liberare l’area dalle strutture collassate e metterla in sicurezza.

La gru è caduta su un palazzo di sette piani, causando danni limitati alla struttura, per poi finire sulla strada, di solito molto trafficata e percorsa anche da mezzi pubblici.

“Premesso che sarà la magistratura a ricostruire nel dettaglio” quanto accadutto a Torino “non vorremmo ritrovarci ancora una volta di fronte all’ennesima strage nei cantieri legata a tempi e modalità di lavoro. Dove la fretta e la velocità eccessiva aumentano i rischi, dove la ripresa fa sempre più rima con incidenti e lavoro nero a fronte di una domanda di lavori superiore alla capacità delle stesse imprese”. Lo affermano il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini e il segretario della Fillea Cgil, Alessandro Genovesi, che avvertono: “La logica di fare sempre di più e più presto, con orari di lavoro massacranti e ricorso a squadre di cottimisti in sub appalto, che rischia di mettere la sicurezza di lavoratori dei cittadini in secondo piano deve essere contrastata. I cantieri non possono diventare il far west”.

“In questi mesi – ricordano Landini e Genovesi – abbiamo conquistato strumenti importanti per contrastare lo sfruttamento e le illegalità nei cantieri, dal Durc di Congruità alle nuove norme contenute nel decreto per la salute e sicurezza, inasprendo sanzioni e non solo, ma senza una azione straordinaria, senza una nuova cultura di impresa che metta la vita delle persone e la qualità del lavoro prima della bramosia dei profitti, rischiamo che ogni incentivo, ogni crescita del comparto, produca anche più infortuni e irregolarità”.

“Oggi più che mai – proseguono i segretari della Fiom e della Fillea – serve introdurre la patente a punti e l’aggravante di infortunio mortale sul lavoro, serve rafforzare il presidio del territorio e una azione di controllo in particolare sul rispetto degli orari di lavoro e per contrastare il ritorno al cottimo, che sono spesso le varie cause degli infortuni in cantiere.

Insomma continuiamo a sostenere che o la ripresa produce lavoro sicuro e di qualità o rischiamo che a pagare il conto siano i lavoratori e i cittadini”.

“Alle famiglie delle vittime – concludono Landini e Genovesi – va la nostra vicinanza e il nostro cordoglio”.

(Huffpost)