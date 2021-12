Marco Celada: “Ho previsto la pandemia con 7 anni di anticipo. Al Quirinale? Liliana Segre”

Da fisico cibernetico ad astrological coach dei manager: “Nel 2013 annunciai la pandemia. Il segreto? È tutto nei compleanni”

Marco Celada è un fisico cibernetico. Ha lavorato nella C3 agency della Nato presso L’Aia, in Olanda ma ora da 9 anni è diventato astrological coach. In cosa consiste? Lo spiega lui stesso in una intervista al Corriere della Sera: “Sono l’allenatore dei manager. Li seguo nella carriera, li aiuto con l’astrologia a prendere le decisioni giuste. La differenza con Paolo Fox? Lui è un oroscopista. Nella mia scienza nulla è lasciato all’interpretazione. Tutto è affidato al calcolo matematico”.

Si legge sul Corriere:

Celada aveva previsto la pandemia con sette anni di anticipo. Lo fece in un’intervista uscita nel 2013 su un quotidiano nazionale, firmata da tale Stefano Lorenzetto. Disse: «Dal 2015 al 2021 ci sarà il periodo più negativo di questo secolo. Più che bellica, l’emergenza sarà ambientale e sanitaria, con lo scoppio di epidemie molto aggressive». Non vorrei mandarvi di traverso il panettone, ma, a suo dire, il peggio deve ancora arrivare: «Da febbraio a maggio, l’indice ciclico planetario raggiungerà il culmine della negatività, una situazione che mai più si ripeterà nel corso di questo secolo. Ma da giugno cominceremo a uscirne».

Celada racconta anche quello che potrebbe succedere al Quirinale.

In quel nostro primo incontro sosteneva che all’Italia sarebbe servito «un premier astrologicamente marziale».

«Beh, ha trovato un capo dello Stato. Sergio Mattarella non lo dimostra per carattere, ma è un uomo marziale. Ha Marte sul discendente. È severo. Se deve sgridare qualcuno, lo fa. Poi era arrivato Matteo Renzi. Stesse caratteristiche. Lui martella, rompe, divide, pretende».

Mario Draghi non è marziale?

«È nato a Roma il 3 settembre 1947, alle 16.30, con Giove nella decima casa natale, quella del successo, del lavoro. Ha valori legati alla gestione del denaro. È un uomo astrologicamente fortunato».

Da che cosa lo deduce?

«Il primo pomeriggio del suo ultimo compleanno l’ha trascorso a Roma, dove la posizione dei pianeti in quel momento era favorevole, e solo in serata ha raggiunto Marsiglia per una cena con il presidente francese Emmanuel Macron».

Quindi?

«Lo do al 93 per cento come successore di Mattarella. Ma c’è un problema politico, più che astrologico. Draghi ha un mandato internazionale: è il garante dell’Italia. Il mondo non si fida dei nostri governi. Quindi, chi dopo di lui? Rischia di restare inchiodato a Palazzo Chigi».

Non sarebbe una botta di fortuna.

«A meno che per il Quirinale non si ricorra a una soluzione ponte, con l’elezione di una figura moralmente carismatica, che gli terrebbe in caldo la poltrona. Dai transiti planetari scorgo un nome».

Sono tutt’orecchi.

«Liliana Segre. La senatrice a vita ha già 92 anni. Si ritirerebbe prima dei 99».

(Huffpost)