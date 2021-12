🎶🎄 Tantissime iniziative in programma oggi a Cerveteri 🎶🎄

1️⃣ Alle 17 a Sala Ruspoli presenteremo l’ultimo libro di Lorenzo Triolo dal titolo “Il barone e il cameriere”. Il libro inquadra la figura del famoso fotografo internazionale, il tedesco Wilhelm Von Gloeden, nell’ambiente di Taormina, piccola incantevole città siciliana in cui ha vissuto per circa cinquant’anni dal 1876 al 1931 (data della sua morte).

2️⃣ Alle 17:30 al Granarone il quarto appuntamento con la rassegna cameristica natalizia dell’Orchestra Rossellini. In programma un concerto del quintetto Quinpop di Francesco Negroni (quartetto d’archi e chitarra) e la straordinaria voce di Chiara Lisi che ci offriranno un suggestivo racconto del Natale con le più famose canzoni POP in veste classica. Il concerto sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube dell’Orchestra Rossellini al seguente link: https://www.youtube.com/channel/UC1oECpl8hRJ9pErwcHXIRqQ

3️⃣ Dalle 15:30 alla Proloco di Marina di Cerveteri apertura del Villaggio di Babbo Natale con stand artigianali, tombolata e animazione per bambini.

📌 Le iniziative sono ad ingresso gratuito.

✅ L’accesso sarà regolamentato dalle vigenti normative in materia di prevenzione al COVID-19. Obbligatorio dunque il Super Green Pass e la mascherina protettiva.

Federica Battafarano