Nasce Solar Exhibition & Conference

Lo sapevi che nei prossimi cinque anni il 95% di tutta la nuova capacità elettrica arriverà da rinnovabili? Solar Exhibition & Conference by KEY ENERGY è la risposta qualificata e professionale alla necessità dell’industria del solare di cogliere le opportunità di crescita garantite dalle agevolazioni per sostenere la decarbonizzazione.

Affronterà tematiche come il superbonus 100%, PNRR, semplificazioni normative… e tanto altro! SEC22 proporrà un format innovativo volto a fornire strumenti e momenti di networking utili a comprendere come ridurre i costi energetici grazie al solare fotovoltaico, di cui non bisogna dimenticare il ruolo determinante per contrastare la crisi climatica, impegno imprescindibile preso dall’Italia e dall’Europa e ribadito con il Patto per il clima di Glasgow alla COP 26. Scopri Solar Exhibition & Conference