Covid. Oltre 15mila bambini vaccinati il primo giorno. Si va avanti

I dati del ministero della Salute e numeri differenti di prenotazioni tra Nord e Sud. Iniziative di intrattenimento per i piccoli nelle principali città. Il punto in Europa sui pazienti minori

Sono 15.063 i bambini tra i 5 e gli 11 anni di età che hanno fatto la prima dose di vaccino contro il Covid. Questo è il resoconto dopo la prima giornata di ieri pubblicato stamattina nel sito del governo.

Varia a seconda delle regioni la risposta delle famiglie al vaccino per il propri bambini. In testa il Lazio con 40mila prenotazioni (il 14% della platea complessiva), segue la Lombardia con 64mila appuntamenti (il 10%), poi oltre 16mila in Toscana e 24mila in Veneto (per ambedue all’8%).

Qualche remora al Sud. In Sicilia ad aver già fissato la dose sono 2.173 (l’1%), 6mila in Campania (1,5%), 250 in Molise (l’1,7%), l’Abruzzo è a quota 1.600 prenotati

Complessivamente sono 3,6 milioni i bimbi nell’intervallo d’età considerato invitati a vaccinarsi. Attualmente le dosi distribuite dalla struttura commissariale sono 1,5 milioni; le altre arriveranno a gennaio.

Originali anche le tipologie di accoglienza negli hub per rassicurare i bambini. A Milano, nei padiglioni della Fiera, i clown a dare il benvenuto ai piccoli pazienti; a Genova i bimbi sono stati accolti da «Capitan Vaccino», personaggio creato appositamente dalla Regione per la campagna vaccinale pediatrica; a Firenze si è mobilitata la questura che ha messo a disposizione due cani poliziotto per intrattenere i vaccinandi; divise in azione anche all’Umberto I di Roma, dove la banda della Polizia ha intonato canti natalizi; a Bari, nell’ospedale pediatrico Giovanni XXIII, a dare il benvenuto alle famiglie un gonfiabile gigante a forma di pupazzo di neve.

Un impegno forte quanto il messaggio dei medici: «Il vaccino pediatrico è sicuro perché già ampiamente sperimentato e va fatto. I piccoli certamente rischiano molto di più con il Covid che non con i vaccini, perché un caso su 500 tra i bambini che si contagiano può andare incontro all’insorgenza della cosiddetta sindrome infiammatoria multi-sistemica, una condizione estremamente severa che può dare gravi infiammazioni a livello del cuore ed avere anche esito fatale» ha spiegato il direttore scientifico dell’ospedale pediatrico Gaslini di Genova Angelo Ravelli.

A livello europeo, tra agosto 2020 e ottobre 2021, l’European Centre for Disease Prevention and Control (Ecdc) ha registrato oltre 820.000 casi di pazienti sotto il 17mo anno di età positivi al Covid. Le informazioni pubblicate su Eurosurveillance riguardano Austria, Cipro, Finlandia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Slovacchia e Svezia.

Di questi, 9.611 (l’1,2%) hanno avuto bisogno di ricovero. 640 (lo 0,08% dei ricoverati) sono finiti in terapia intensiva. 84 sono morti.

(Avvenire)