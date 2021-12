LICEO VIAN: DOCUMENTO POLITICO INVIATO A ISTITUZIONI E GENITORI

Le ragazze e i ragazzi del VIAN dimostrano, ancora una volta, la distanza siderale che c’è fra la loro maturità e senso civico e l’immagine che di essi molta stampa, alcuni esponenti delle Istituzioni, e “politici” vari tentano di far passare:

tentativo patetico e strumentale, affossato dalla realtà dei fatti.

Anche da questo documento – lettera – di studentesse e studenti che qui pubblichiamo

Al ministero della pubblica istruzione

Al Prefetto Al Dirigente Scolastico Al collegio docenti

Al personale A.T.A

Ai Genitori Agli Studenti e alle Studentesse

Al consiglio comunale di Bracciano

DOCUMENTO POLITICO DEL LICEO VIAN IN PROTESTA

Lunedì 14 dicembre noi studenti e studentesse del Liceo Scientifico Statale Ignazio Vian di Bracciano abbiamo deciso di protestare in difesa del diritto allo studio e in difesa della scuola statale. Alla protesta è seguita la richiesta di una assemblea straordinaria per la giornata di Martedì 15 dicembre nella quale abbiamo deciso di occupare il nostro liceo.

Premettiamo e garantiamo il nostro pieno impegno a rispettare le norme che l’attuale momento emergenziale impongono. Infatti la nostra occupazione avverrà nel massimo rispetto delle norme anti-COVID, garantendo l’obbligo di indossare la mascherina negli spazi interni ed esterni dell’Istituto. Permetteremo l’accesso all’edificio unicamente agli studenti del Vian, agli ospiti delle nostre assemblee e al personale della segreteria, in situazioni di inderogabili scadenze.

Con questo documento vogliamo esprimere le nostre motivazioni e coinvolgere quanto più possibile l’intera comunità scolastica ed extra scolastica.

Nato da riunioni assembleari partecipate, questo documento è frutto di una rielaborazione collettiva. Per noi è di fondamentale importanza sottolineare che il fine di questa protesta non è perdere giornate di lezione o impedire il diritto allo studio delle studentesse e degli studenti del nostro liceo poichè noi stiamo manifestando per la salvaguardia del diritto allo studio stesso.

Per noi queste giornate, oltre a rappresentare un segnale di protesta al mondo politico, sono un momento di crescita e formazione collettiva. Abbiamo infatti organizzato momenti assembleari, corsi, proiezioni, incontri con esperti e anche momenti ludici per ricostruire la socialità venuta meno in questi due anni di pandemia. Questa sarà un’occasione per conoscerci, convivere all’interno della nostra scuola, imparare a gestire i nostri spazi, il nostro tempo e responsabilizzarci. Vogliamo con questa occupazione ricreare il senso di comunità e di amicizia che ha sempre contraddistinto il nostro liceo prendendoci cura prima della nostra comunità poi dei nostri spazi con numerosi progetti di riqualifica.

Questa protesta non nasce con questo gesto e sicuramente non nasce oggi. Sono anni che studenti e studentesse di tutta Italia si mobilitano per contestare la gestione dell’istruzione pubblica statale italiana e per proporre una scuola a misura di studenti e studentesse, aperta, sicura, accessibile ed inclusiva, che sappia ascoltarci, formarci e supportarci.

La protesta di oggi segue quella di altri Istituti scolastici di Roma contro una legge di bilancio in arrivo che, di fatto, investe in modo sbagliato nell’istruzione e con un piano di rilancio senza precedenti che ancora una volta non prevede un cambiamento sostanziale del modello scolastico, rendendo necessaria oggi questa azione.

Come altri istituti scolastici vogliamo mandare il messaggio al paese intero di una richiesta di cambiamento, un cambiamento che renda possibile per noi vivere la nostra scuola, la nostra vita, il nostro pianeta.

Questi due anni di pandemia hanno solo evidenziato le grandi carenze e contraddizioni del sistema scolastico italiano, frutto di decenni di tagli, disinvestimenti nei confronti della scuola da parte dei governi.

Il risultato di questa mancata volontà politica di investire per mutamenti strutturali della scuola è rappresentato dall’aumento del tasso di dispersione scolastica (nel solo 2020, pari al 13,1%, portando l’Italia al terzo posto nell’UE) espressione massima del fallimento della scuola pubblica.

La Dad, il lockdown, il distanziamento, la paura e il senso di precarietà diffusi hanno alimentato in milioni di studenti e studentesse carenze formative e danni psicologici, ma soprattutto hanno aumentato il divario culturale tra studenti “ricchi” e studenti “poveri”, evidenziando come le fasce più deboli (per condizioni economiche, sociale e culturali) abbiano avuto maggiore difficoltà ad accedere allo studio. L’emergenza poteva presentarsi come un momento di svolta e di cambiamento. L’emergenza sanitaria ha posto in evidenza tutte le lacune della scuola italiana e poteva rappresentare un punto di rilancio contribuendo, invece, ad acuire le deficienze strutturali del Sistema-Scuola.

Classi pollaio

Dalle politiche pandemiche e post pandemiche ci aspettavamo fondi consistenti per la diminuzione del numero di alunni per classe.

Più di 254 mila studenti, dalla primaria alle superiori, frequentano tutti i giorni una classe dove si è derogato al numero massimo di presenze nella stessa aula, studiano dunque in una situazione di permanente sovraffollamento con gravi ricadute sulla qualità didattica.

A subire i danni maggiori sono spesso gli alunni più fragili con sostegno.

Le classi pollaio sono un problema strutturale della scuola: trenta studenti in una stessa classe non permettono al docente un’attenzione adeguata ai problemi e alle necessità di ognuno, mancando così uno dei fondamentali obiettivi dell’istruzione (Art.3 della costituzione).

E’ necessario dunque invertire la rotta, generare lavoro con l’implementazione di un piano di assunzioni serio che metta fine al precariato (abbiamo docenti con contratti a scadenza ogni venerdì!), intervenire incisivamente sulla situazione dell’edilizia delle scuole del nostro paese, in modo da diminuire il numero di studenti per classe e migliorare l’esperienza scolastica di ogni singolo studente oltre che quella di lavoro di ogni singolo lavoratore.

Solo con questi seri investimenti si può parlare di didattica individualizzata, di garanzia del diritto allo studio, di dignità del lavoro docente.

Edilizia scolastica

I segnali più evidenti delle pessime politiche scolastiche degli ultimi anni sono rappresentati dalle gravi condizioni in cui versano gli istituti da un punto di vista strutturale. Decenni di abbandono politico e fondi inadeguati hanno portato a un quadro complessivo preoccupante: istituti fatiscenti, spazi angusti, scuole pericolanti e rischiose, che mettono a rischio la sicurezza e oggi anche la salute di studenti, studentesse e personale della scuola.

Sono infatti ben il 54% gli istituti italiani superiori che non dispongono del certificato di agibilità, con picchi particolarmente preoccupanti nella zona meridionale del nostro paese che rendono la vita di studenti e studentesse nelle scuole assolutamente precaria e insicura (è di pochi giorni fa la notizia del crollo del liceo storico di Catania Boggio Lera che fortunatamente non ha coinvolto nessuno).

Partecipazione nelle scelte istituzionali

Chiediamo un maggiore coinvolgimento e partecipazione nella presa delle decisioni sulla scuola a tutti i livelli. Siamo noi che viviamo sulla nostra pelle le riforme e le decisioni ufficiali che vengono prese. Le riforme sulla scuola in questi anni, e le decisioni governative di questi mesi, non hanno risolto alcun problema grazie alla (in)capacità di individuare soluzioni momentanee (i banchi a rotelle ad esempio). La scuola è diventata campo di battaglia per politici che si fingono paladini della giustizia e della democrazia, e che finiscono per fare riforme ingiuste ed antidemocratiche. Vogliamo ricordare la Riforme dell’Autonomia Scolastica e la “Buona scuola”, due riforme che hanno spinto verso l’aziendalizzazione della scuola e il suo piegarsi al mercato del lavoro (tra l’altro inesistente). Alternanza Scuola Lavoro, PCTO, scuola delle competenze e del merito.

Vogliamo formazione seria e critica, progetti di ampliamento dell’offerta formativa che ci arricchiscano culturalmente (e non in stretta relazione alla richiesta del mercato del lavoro), investimenti sui recuperi e sulla promozione delle eccellenze.

Didattica

Ai cambiamenti radicali imposti dalla pandemia non è corrisposto un cambiamento profondo dei metodi di insegnamento nelle nostre scuole, ancora molto legate alle dinamiche della lezione frontale e a una trasmissione del sapere totalmente verticale, che vede lo studente come recipiente passivo di informazioni. Noi vorremmo affiancare la didattica frontale con forme di apprendimento cooperative e attive, che mettano lo studente al centro del processo di apprendimento. Vorremmo contrastare la tendenza competitiva che esiste all’interno delle nostre scuole, per favorire attività che sviluppino il senso di comunità e la solidarietà tra compagni con lavori di gruppo e scambio tra pari. In questa direzione puntiamo alla sostituzione del modello di valutazione attuale, punitivo, competitivo e non finalizzato al miglioramento personale del singolo studente, con un sistema narrativo e mirato alla sua crescita complessiva.

Trasporti-salute

Nel parlare di scuola è inevitabile affrontare anche altri problemi che con essa si intersecano. Primo fra tutti il problema dei trasporti. Le carenze nella viabilità laziale sono ormai evidenti da anni. L’emergenza Covid avrebbe dovuto incrementare per sempre il servizio pubblico (anche in previsione di futuri momenti emergenziali) e invece si è trovata la soluzione nella solita scelta di “toppe momentanee” con la privatizzazione di alcuni servizi. Ci saremmo aspettati treni meno affollati, rispetto del distanziamento, invece si è preferito puntare sulla scelta del “green pass” che di fatto sta già rendendo complicato, a molte famiglie, la frequenza scolastica per l’impossibilità di utilizzare mezzi pubblici. Avremmo preferito una campagna rivolta alla tracciabilità di massa, almeno per noi studenti, di incremento dei presidi sanitari (l’Ospedale di Bracciano ha drasticamente ridotto il numero di posti letto che neanche l’emergenza ha ripristinato), di reintroduzione dei medici scolastici. Invece si è preferita la via della responsabilizzazione individuale che ha portato a forti tensioni e divisioni all’interno della società civile.

Di fronte a questa fotografia drammatica della situazione scolastica ed extra scolastica si presenta però una grande possibilità: quella del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Esso rappresenta senza ombra di dubbio la più grande possibilità di cambiare la scuola negli ultimi decenni e noi non resteremo a vedere passivamente come verrà utilizzato.

Condividiamo di seguito un articolo che ha guidato le nostre posizioni sul PNRR:

Siamo consapevoli che non sarà la nostra occupazione a cambiare le cose. Ma abbiamo voluto ugualmente unire la nostra voce a quella di tanti altri studenti e studentesse che stanno protestando e occupando le scuole a Roma e in Italia. La nostra voce isolata è poco, lo sappiamo, ma unita a quella di altre studentesse e studenti acquista la potenza e la forza che solo l’essere uniti può dare.

Invitiamo anche professori, genitori, personale ATA, il dirigente scolastico e la comunità tutta a sostenerci in questa nostra azione. Ci auguriamo di riuscire anche a riaprire un confronto nel nostro territorio sulla scuola e su altre problematiche che abbiamo evidenziato anche in vista di future forme di partecipazione.

NOI siamo la generazione precaria, quella sfruttata nei luoghi di lavoro e nella vita, quella che dovrà affrontare il cambiamento climatico, quella che per la prima volta ha la prospettiva di vivere peggio rispetto a quella precedente.

NOI siamo la generazione senza un futuro. NOI oggi ce lo riprendiamo.

Bracciano, 15/12/2021

L’assemblea delle studentesse e degli studenti occupanti del Vian