Urla, no-vax e battute sessiste, Anzaldi attacca Cartabianca: “La Rai intervenga”

Il deputato di Italia Viva: “A Cartabianca in prima serata su Rai3 hanno lavorato decine di persone tra autori, dirigenti, direttori, responsabili di produzione, collaboratori, opinionisti strapagati”.

Davvero il canone dei cittadini viene usato così?”

Da molto tempo la trasmissione “Cartabianca” è al centro delle critiche, sia per via dei “teatrini” a doppio senso allestiti con Corona, sia per la no vax urlatrice, ed ospite fissa del programma, a cui Berlinguer continua a dare spago per amore della tele-rissa. E ieri questo spettacolo si è riproposto con tutto il suo orrore.

“Rissa in studio, insulti, urla, no vax che imperversano, ripetute battute sessiste di Corona (‘se la moglie non te la dà..’): che altro deve succedere prima che i vertici Rai intervengano su Cartabianca? Davvero l’informazione del servizio pubblico può proporre un tale teatrino?”.

Lo ha scritto in una nota il deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi.

“Per quello spettacolo indecente – ha detto ancora Anzaldi – a Cartabianca in prima serata su Rai3 hanno lavorato decine di persone tra autori, dirigenti, direttori, responsabili di produzione, collaboratori, opinionisti strapagati: davvero il canone dei cittadini viene usato così? Nessuno controlla?”.

(Globalist)