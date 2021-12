Proroga dello stato di emergenza, il sì unanime del Consiglio dei ministri

Rafforzati i controlli per chi viene dall’estero. Figliuolo, che manterrà l’incarico di commissario, a capo del Comando operativo di vertice interforze

In nemmeno un’ora di Consiglio dei ministri il governo ha dato il via libera alla proroga dello stato d’emergenza fino al 31 marzo dell’anno prossimo. Una decisione sulla quale Mario Draghi ha riflettuto negli ultimi giorni, soppesando anche possibili strade alternative. Ma alla fine una soluzione per una transizione rapida che consentisse alla struttura commissariale di lavorare con la stessa capacità di manovra e di operare incisivamente su approvvigionamenti e campagna vaccinale si è rivelata più complicata del previsto, e il premier ha voluto mettere in sicurezza il paese, superando anche il limite previsto dei 24 mesi con una modifica di legge.

Incombe la variante Omicron, e c’è da scavallare lo snodo dell’elezione del presidente della Repubblica, dopo il quale non è dato sapere se a proseguire nell’azione di contrasto della pandemia sarà questo o un altro governo. Le ragioni della scelta si ritrovano nella premessa al decreto approvato nel pomeriggio: “L’attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e urgente intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività”.

Su questo Draghi incassa un’unanimità non si sa quanto sperata, con la Lega che durante il corso del Cdm non ha fiatato di fronte a un tipo di provvedimento che quando veniva deliberato all’epoca del governo Conte provocava strali e accuse durissime nei confronti dell’esecutivo. E dire che Matteo Salvini negli scorsi giorni aveva lanciato chiari segnali di contrarietà alla proroga. “Ne parleremo quando ce lo proporranno ma spero che il peggio sia alle spalle”, aveva detto appena l’altro ieri, anche se i suoi ministri al dunque hanno deciso di non parlarne affatto. E ancora ieri calciava il barattolo più in là: “Aspettiamo i dati, siamo al 13 dicembre e aspettiamo di confrontarci con sindaci e governatori, non do giudizi a priori ma io sono assolutamente fiducioso e ottimista”.

Un ottimismo sbattuto sulle decisioni del premier, che ha tirato dritto sulla decisione senza nemmeno aprire il consueto confronto con le Regioni – anche per la natura del provvedimento in sé – e con la cabina di regia politica, che per l’occasione non è stata convocata. Nessuna traccia nemmeno di un provvedimento sull’obbligo erga omnes di mascherina all’aperto, di cui molto si è parlato in mattinata e che fonti parlamentari attribuiscono a ambienti del Viminale ma smentita da Palazzo Chigi. Rafforzati i controlli per chi viene dall’estero: sarà obbligatorio il tampone per tutti, i non vaccinati dovranno rispettare un periodo di quarantena.

È Draghi stesso d’altra parte a porre le basi per quel che verrà dopo. Il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, e il commissario all’emergenza sanitaria, Francesco Paolo Figliuolo, dovranno infatti adottare “ordinanze finalizzate alla programmazione della prosecuzione in via ordinaria delle attività necessarie al contrasto e al contenimento del fenomeno epidemiologico da Covid-19”. Spiega una fonte vicina al dossier che “è un modo per iniziare a organizzare una transizione che non sarà semplice”, aggiungendo che “poi a marzo vedremo in che situazione saremo e si procederà di conseguenza”. Anche a questo scopo il Cdm ha approvato la nomina del generale Francesco Figliuolo, che manterrà l’incarico di commissario all’emergenza, a capo del Comando operativo di vertice interforze, una delle strutture che, insieme alla Protezione civile, dovrà raccogliere il testimone della gestione della pandemia dopo la fine del periodo emergenziale.

(Huffpost)