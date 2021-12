FRASCATI SCIENZE: TUTTO PRONTO PER TASTE THE SCIENCE

Gli esperti sono preparati e gli assaggiatori sono pronti a tutto… la scienza è servita! Venerdì 17 dicembre arriva la prima edizione di Taste the Science, la degustazione “al buio” in cui il gusto incontra la scienza.

L’evento è un esperimento sociale che che pone sul banco di analisi beni di largo consumo, volto ad apprendere le basi della metodologia dell’analisi sensoriale, comprendere ciò che indicano le etichette e verificare il rispetto dei disciplinari dei prodotti di chi va a fare spesa.

Per questa edizione di lancio a ridosso delle feste, i due prodotti sotto la lente d’ingrandimento saranno il panettone, re dei dolci natalizi e il gelato, passione senza tempo. Verranno serviti 6 proposte per ogni prodotto, tre artigianali e tre industriali (discount, primo prezzo, buona qualità), di cui non verranno rivelati i marchi, per un totale di 12 degustazioni.

Siamo in attesa dei 30 assaggiatori selezionati tra pubblico generico, studenti, docenti, ricercatori, stampa generalista ed enogastronomica, atleti e chef. Le degustazioni saranno accompagnate da 5 esperti: Fabio Bruni, docente di Fondamenti di fisica presso l’Università degli Studi Roma Tre, Stefania Ruggeri, ricercatrice CREA Alimenti e Nutrizione, Agostino Macrì, esperto di sicurezza alimentare dell’Unione Nazionale Consumatori, Mara Nocilla, giornalista ed esperta in analisi sensoriale del Gambero Rosso e Irma Brizi, direttore dell’Associazione Nazionale Città della Nocciola.

L’evento è patrocinato dal Comune di Grottaferrata e organizzato dall’associazione Frascati Scienza, da Villa Cavalletti, dalle associazioni Oltre il gusto e Castelli Romani Food and Wine e dall’IPS Maffeo Pantaleoni.

La partecipazione a questa prima edizione di Taste the Science è solo su invito, ma stiamo già pensando ai prossimi eventi aperti al pubblico.