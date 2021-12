Il disastro. 30 tornado devastano gli Stati Uniti centrali: si temono 100 morti

Lo annuncia il governatore Beshear. Eventi catastrofici sono stati registrati in sei Stati: Mississippi, Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri e Tennessee

Un centinaio di persone potrebbero essere morte in seguito al passaggio del tornado che ha interessato, ieri sera, la zona sud-occidentale del Kentucky, negli Usa. Lo ha reso noto il governatore dello Stato americano, Andy Beshear: «Sappiamo che probabilmente abbiamo oltre 50 vittime», ha annunciato il governatore citato dalla Cnn. Poco dopo ha aggiunto di tenere che il numero sia però vicino ai cento morti. Il tornado è stato solo l’ultimo episodio di violenti eventi meteorologici, tra cui pesanti tempeste, che hanno colpito ieri sera il settore centrale degli Stati Uniti. Almeno 24 tornado sono stati registrati in cinque Stati: Mississippi, Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri e Tennessee. Le autorità in Arkansas hanno riferito che almeno due persone sono rimaste uccise.

I morti attribuiti al maltempo sono almeno due anche in Arkansas, riferisce la Cnn, dove uno dei tornado ha colpito anche una casa di riposo, a Monette. Nel vicino Mississippi, a sole otto miglia, a Leachville, una donna ha perso la vita dopo che la tempesta ha fatto sì che i clienti di un minimarket rimanessero intrappolati nel negozio. Anche in Tennessee si contano i danni e diverse persone rimaste intrappolate per ore. Mentre in Illinois è stato danneggiato un magazzino di Amazon, a Edwardsville che si trova 24 miglia a ovest di St. Louis in Missouri, che pure è uno degli Stati colpiti, come anche il Kentucky.

Nel complesso la forte perturbazione ha interessato oltre 55 milioni di persone in tutti gli Usa e sono circa 157mila i residenti rimasti al buio a causa di problemi alla rete elettrica.

“Siamo di fronte a una tragedia inimmaginabile”, ha commentato il presidente Joe Biden, tenuto costantemente informato sugli sviluppi della catastrofe nella sua residenza di Wilmington, in Delaware, dove si trova per il weekend, pronto a sbloccare immediatamente i necessari fondi federali per contribuire ad affrontare l’emergenza nelle aree colpite dallo stato di calamità.

“Quella di stanotte è stata la più devastante raffica di tornado della storia del nostro Stato“, ha affermato il governatore del Kentucky Andy Beshear, parlando di almeno 70 morti. Soprattutto nel villaggio di Myfield, nemmeno 10 mila anime, divenuto il simbolo del disastro, quasi cancellato dalla mappa geografica e dal futuro quanto mai incerto. Il ricordo va a Moore, la cittadina dell’Oklahoma completamente distrutta da un tornado nel 1998, interamente ricostruita con le sue caratteristiche case di legno e nuovamente rasa al suolo da un tornado nel 2013.

Enormi i danni anche in Illinois dove, a pochi chilometri da St.Louis, al confine col Missouri, decine di lavoratori sono rimasti intrappolati nel crollo del tetto di un magazzino di Amazon. Anche qui si contano dei morti, anche se le autorità non hanno ancora quantificato il numero delle vittime, mentre le ricerche sono ancora in corso.

In molte delle zone colpite è scattato il coprifuoco, anche per evitare fenomeni di sciacallaggio. Il timore è che nelle prossime ore le condizioni atmosferiche portino a nuovi fenomeni devastanti e la popolazione è invitata a prendere riparo ove possibile nei rifugi.

Intanto da Washington sono stati dispiegati nei sei stati colpiti gli uomini della Guardia Nazionale e quelli della Fema, la protezione civile statunitense, per affiancare i soccorsi locali.

(Avvenire)