Cibo, l’allarme della FAO per le risorse idriche e del suolo

“Deve cambiare il sistema agroalimentare”

Il rapporto SOLAW 2021 dell’Agenzia delle Nazioni Unite. Le pressioni sul suolo e sulle risorse idriche aumentano. Così sarà difficile sfamare una popolazione mondiale che entro il 2050 sarà di 10 miliardi di persone

ROMA – La sicurezza alimentare è a rischio. Lo dice un rapporto dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) che ieri ha pubblicato un importante dossier che evidenzia il peggioramento dello stato delle risorse idriche, dei suoli e dei territori del Pianeta. Condizioni che renderanno difficile sfamare una popolazione mondiale che entro il 2050 dovrebbe aggirarsi intorno ai dieci miliardi di persone.

In lotta per l’acqua. Dieci miliardi di persone da sfamare comporteranno l’aumento del 50% della produzione attuale di cibo. Se dovessimo mantenere questo modello di produzione agroalimentare, arriveremmo a consumare fino al 35% in più di acqua per scopi agricoli. Questa crescita del consumo idrico innescherebbe reazioni a catena tragiche: disastri ambientali, concorrenza spietata per lo sfruttamento delle risorse e nuove crisi e conflitti sociali. È necessario cambiare rotta.

Cementificazione, inquinamento e degrado del suolo. Alcuni dati illustrano bene quali siano le sfide più importanti e urgenti. Per esempio, il degrado del suolo dovuto all’attività umana interessa il 34% dei terreni agricoli, circa 1660 milioni di ettari. Parte di questo impoverimento è dovuto alla crescita delle zone urbane, che occupano meno dello 0,5% della superficie terrestre. Tuttavia, la rapida crescita dei centri urbani ha avuto un impatto enorme sulle risorse idriche e del suolo, inquinando e invadendo terreni agricoli pregiati che sono fondamentali per la produttività e la sicurezza alimentare.

3,2 miliardi di persone a rischio. Tutto questo si traduce nella scarsità di risorse idriche che mette a repentaglio la sicurezza alimentare e lo sviluppo sostenibile del pianeta e danneggia 3,2 miliardi di persone che vivono nelle zone agricole.

Sfruttare le tecnologie. Secondo la FAO, a fronte di una limitata superficie di terra coltivabile e della scarsità delle risorse di acqua dolce sarebbe necessario intensificare il ricorso alle tecnologie e all’innovazione, così da poter avere dati e informazioni essenziali e soluzioni per l’agricoltura basate sulla scienza, che sfruttino pienamente le tecnologie digitali e risultino neutrali dal punto di vista climatico.

Controllo delle risorse inclusivo. Inoltre, prosegue il rapporto, la governance dei suoli e delle risorse idriche deve essere più inclusiva e flessibile, adatta a offrire benefici a milioni di piccoli agricoltori, donne, giovani e popolazioni indigene. Sono queste le categorie di persone più vulnerabili ai pericoli climatici e ad altri rischi socioeconomici, e che, pertanto, sono esposte a una maggiore insicurezza alimentare. È necessaria una pianificazione più integrata a tutti i livelli e gli investimenti nel settore agricolo devono essere reindirizzati in modo che generino vantaggi sul piano sociale e ambientale.

Mitigazione cambiamento climatico. Suoli, terreni e risorse idriche sostenibili sono alla base di sistemi agroalimentari resilienti. Ne consegue che l’uso sostenibile di tali risorse è indispensabile per raggiungere gli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento agli stessi. Per esempio, sarebbe sufficiente garantire un uso assennato dei suoli per sequestrare fino a un terzo delle emissioni di gas a effetto serra dai terreni agricoli.

Cambiare sistema. Il Direttore Generale della FAO QU Dongyu ha affermato che “Gli attuali modelli di produzione agroalimentare si sono rivelati non sostenibili”, aggiungendo che, tuttavia, “i sistemi agroalimentari possono rivestire un ruolo fondamentale, alleviando tali pressioni e contribuendo positivamente al conseguimento degli obiettivi in materia di clima e di sviluppo”.

(La Repubblica)