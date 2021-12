Bracciano:

Il contributo denominato Reddito di Libertà è destinato alle donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, al fine di contribuire a sostenerne l’autonomia.

Il Reddito di Libertà è finalizzato a sostenere prioritariamente le spese per assicurare l’autonomia abitativa e la riacquisizione dell’autonomia personale, nonché il percorso scolastico e formativo dei figli/delle figlie minori.

Inoltre non è incompatibile con altri strumenti di sostegno al reddito come il Reddito di cittadinanza o altri sussidi economici anche di altra natura (ad esempio, Rem, NASpI, Cassa integrazione guadagni, ANF, ecc.).

Destinatarie del contributo sono le donne residenti nel territorio italiano che siano cittadine italiane o comunitarie oppure, in caso di cittadine di Stato extracomunitario, in possesso di regolare permesso di soggiorno.

Il contributo è erogato dall’INPS previa richiesta presentata utilizzando il modello di domanda predisposto dallo stesso Istituto ed allegato alla presente informativa.

Il modello di domanda deve essere presentato direttamente dalla cittadina interessata o mediante un rappresentante legale o un delegato, tramite il Comune competente per residenza, che provvederà all’invio ed alla registrazione sul sistema informativo dell’INPS, nonché alla stampa di una ricevuta di presentazione da consegnare all’interessata.

La domanda deve essere corredata con l’attestazione della condizione di bisogno ordinario o la condizione di bisogno straordinaria e urgente, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del D.P.C.M. del 17 dicembre 2020, rilasciata dal servizio sociale professionale di riferimento territoriale e la dichiarazione che attesta il percorso di emancipazione e autonomia intrapreso dalla donna, rilasciata dal legale rappresentante del Centro antiviolenza.

Il pagamento del contributo avviene in modalità centralizzata nel rispetto dei limiti di budget regionale.

Al 31 dicembre 2021, tutte le domande presentate e non accolte nel corso dell’anno per insufficienza di budget saranno definitivamente scartate.

Per motivi di riservatezza, la domanda, preventivamente compilata in ordine ai punti 1) e 2) del modulo stesso, dovrà essere recapitata a mano dall’interessata o da un rappresentate del Centro antiviolenza presso l’Area Servizi Sociali ed Istruzione del Comune di Bracciano con sede in Piazza Mazzini n. 5, previo appuntamento telefonico ai numeri 0699816371/069987342/0699816354.

All’atto della consegna sarà rilasciata opportuna ricevuta e concordate le modalità di comunicazione dell’esito dell’istruttoria.

Per informazioni: Area Servizi Sociali ed Istruzione – tel. 06 99816371/ 06 9987342/ 06 99816354