MINNUCCI (PD) “RECOVERY E SANITA’: UN’OCCASIONE PER IL NOSTRO TERRITORIO”

“Si è svolto ieri ad Anguillara Sabazia presso l’ex consorzio agrario un proficuo incontro dove sono stati presentati gli investimenti in ambito sanitario previsti nel nostro territorio grazie alle risorse europee stanziate nel Recovery Fund che stanno finalmente arrivando.

Voglio ringraziare l’assessore alla sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato, che è autorevolmente intervenuto, la direttrice generale della ASL RM4 dott.sa Matranga, per aver illustrato questo passaggio fondamentale, la collega Tidei per la partecipazione attiva, il sindaco di Anguillara Sabazia, Angelo Pizzigallo, per l’ospitalità e tutti gli altri Sindaci e rappresentanti istituzionali del territorio presenti praticamente al completo.

Si tratta di un’occasione irripetibile grazie alla quale tutti i comuni del comprensorio Sabatino, della Cassia, della zona tiberina, della Flaminia, saranno rafforzati in maniera importante in termini di presidi sanitari quali case della comunità, ospedali di comunità e centrali operative territoriali, per rispondere in maniera composita ed esaustiva alle esigenza sentitissime di queste comunità in ambito sociosanitario e socio assistenziale, a cui vanno sommati gli ingenti interventi già effettuati, in corso d’opera e programmati all’ospedale Padre Pio di Bracciano.

Ovviamente la proposta illustrata ieri dovrà essere confermata nei successivi passaggi amministrativi.

Ora si avvierà il percorso di definizione della progettualità, un lavoro tecnico molto impegnativo di stretta collaborazione con le amministrazioni comunali.”

Anguillara Sabazia – 9 dicembre

Consigliere Regionale Emiliano Minnucci