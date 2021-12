La Gran Bretagna passa al piano B, giro di vite per stop a Omicron

Il premier Johnson invita a tornare a lavorare da casa e annuncia una “riflessione” sui non vaccinati

La Gran Bretagna passa al Piano B anti-Covid, che prevede un giro di vite per fermare la variante Omicron del Coronavirus: lo ha annunciato in conferenza stampa il premier Boris Johnson.

Fra le nuove misure vi è l’obbligo della mascherina nella maggior parte dei luoghi chiusi, come teatri e cinema. Inoltre, sarà richiesto il Covid pass per entrare in discoteca e nei luoghi affollati. Johnson ha anche raccomandato il ritorno al telelavoro da lunedì prossimo. Il passaggio al Piano B è “proporzionato e responsabile”, ha affermato il premier sottolineando che “dobbiamo essere umili con questo virus”.

“Non possiamo presumere che la variante Omicron del Covid 19 sia meno grave delle altre che l’hanno preceduta”: è con questa premessa che il premier britannico Boris Johnson ha annunciato una serie di nuove restrizioni per bloccare la diffusione dei nuovi contagi nel Regno Unito. Quel che è certo, ha aggiunto, è che si diffonde molto più rapidamente delle precedenti varianti, e si sta assistendo a un “rapido aumento dei casi di Omicron nel Regno Unito e in Sudafrica”.

“Non possiamo andare avanti all’infinito” con le restrizioni anti-Covid a causa di una parte della popolazione che non si vaccina: lo ha detto il premier britannico, Boris Johnson, in una conferenza stampa in cui ha annunciato una stretta per fermare la variante Omicron. Deve esserci un “dibattito nazionale su questo”, ha aggiunto.

(Agi)