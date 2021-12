Il 10 dicembre la Scuola. Il 16 sciopero generale proclamato da CGIL e UIL

Lo sciopero della scuola apre la vertenza Paese. Nessun investimento sul lavoro delle persone. I redditi più bassi penalizzati dalle scelte fiscali. Un governo nato per ridurre le disuguaglianze, con questa manovra le allarga.

Roma, 7 dicembre – CGIL E UIL hanno deciso di indire lo sciopero generale di tutte le categorie di lavoratori pubblici e privati per protestare e chiedere una inversione delle politiche del Governo che sino ad ora hanno ricalcato quelle neo liberiste degli ultimi venti anni in cui a pagare sono stati lavoratori dipendenti e i pensionati.

Come è noto la FLC CGIL e la UIL Scuola, insieme a Snals e Gilda, hanno già proclamato lo sciopero generale della scuola (come aderire) che ha funzionato da detonatore della più ampia manifestazione di dissenso politico che attiene allo sciopero generale. Protesta che, oltre ai temi della scuola ancora senza soluzioni, sui quali sono in atto momenti di confronto con le forze politiche che sostengono questa maggioranza, porta alla luce la sostanziale insufficienza dei provvedimenti sulle pensioni e sulla riforma del fisco. Misure, come quella dell’assegno unico per carichi di famiglia, che ovviamente riguardano ampia parte del Paese e, anche i lavoratori della scuola. Sono interventi che andranno ad incidere in modo significativo sulle retribuzioni che – per la scuola sono ancora in fase di adeguamento in vista del rinnovo contrattuale. Rinnovo che ha scarse risorse di contrattazione, mentre le retribuzioni rischiano di essere penalizzate da una riforma che sposta risorse dai poveri ai ricchi una sorta di Robin Hood alla rovescia.

Un governo nato per ridurre le disuguaglianze, con questa manovra le allarga – osservano i segretari generali di FLC CGIL, Francesco Sinopoli e Uil Scuola, Pino Turi.

Noi confermiamo ‘l’adesso basta’ della scuola. La società civile si ribella e chiede di tornare all’equità e alla solidarietà: valori costituzionali che rivendichiamo come base delle politiche del governo e della maggioranza che lo sostiene.

Lo sciopero del 10 della scuola resta nell’alveo di quello Generale ed è assolto, anche se in data diversa. È necessario che si rimetta al centro del dibattito politico la condizione dei lavoratori lasciati alla mercé delle regole del mercato, peraltro drogato dalle iniezioni di denaro pubblico che poi qualcuno dovrà pagare. E in questo contesto che la vertenza scuola si inserisce con le proprie specificità e con quelle più ampie del mondo del lavoro che si ribella anch’esso.

Sciopero del Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Scuola, per l’intera giornata di venerdì 10 dicembre.

Le scriventi OO.SS., in seguito all’esito negativo del tentativo di conciliazione esperito ex art 11 dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del 2 dicembre 2020, in base agli artt 10 e 11 dell’Accordo medesimo proclamano lo sciopero generale di tutto il personale docente, Ata ed educativo del Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Scuola per l’intera giornata del 10 dicembre 2021, con le seguenti motivazioni:

Rinnovo del CCNL 2019/2021 sotto il profilo normativo e retributivo

stanziamento risorse aggiuntive per ridurre il divario esistente tra le retribuzioni del

settore, a parità di titoli di studio, alla media di quelle del comparto pubblico e in

prospettiva alla media dei paesi europei;

incremento del fondo per la valorizzazione della professionalità docenti e definalizzazione

degli aumenti eliminando ogni riferimento a: “dedizione all’insegnamento, impegno nella

promozione della comunità scolastica e la cura nell’aggiornamento professionale continuo”.

incremento del fondo per la contrattazione integrativa delle istituzioni scolastiche;

estensione della card docenti al personale precario e al personale educatore ed Ata;

Obbligo formativo del personale

sancire che l’attività di formazione e aggiornamento professionale come prestazione lavorativa vada considerata, ai sensi del CCNL, nell’orario di servizio, così come affermato dalla Corte di giustizia europea e sottoscritto nel patto sul lavoro pubblico da CGIL, CISL e UIL

In tema di relazioni sindacali

va affermata la centralità delle prerogative contrattuali rispetto alla legge come strumento di potenziamento della funzione unificante che il sistema di Istruzione e Ricerca svolge per l’intero Paese. Va escluso l’intervento unilaterale su materie di competenza della contrattazione sindacale quali la mobilità, la formazione, la valorizzazione professionale e in generale su tutti gli aspetti attinenti al rapporto di lavoro, come, del resto, previsto dal T.U. n165/2001.

Organici e stabilizzazione precari

proroga al 30 giugno 2022 dei contratti docenti e Ata sul cosiddetto “organico covid” eliminando per i docenti il vincolo di utilizzo per le sole attività di recupero degli apprendimenti.

riduzione generalizzata del numero di alunni per classe e per istituzione scolastica, come da Patto per la Scuola Governo/sindacati del 20 maggio scorso prevedendo anche aumento di organico, come recupero dei tagli degli ultimi venti anni.

costruzione di un sistema strutturale e permanente di abilitazioni nella scuola ai fini della stabilizzazione del precariato in favore dei precari con almeno 3 anni di servizio, docenti già di ruolo

superamento dei vincoli imposti al personale neo assunto sulla mobilità Personale ATA

indizione del concorso riservato per gli assistenti amministrativi facenti funzione DSGA con tre anni di servizio, compresi coloro che sono sforniti di titolo di studio specifico;

incremento dell’organico Ata implementando i parametri di distribuzione del personale alle scuole anche in ragione delle sempre più crescenti esigenze di sicurezza con particolare riferimento al profilo di collaboratore scolastico, stante l’intesa MI/sindacati del 18 maggio scorso.

superamento blocco quinquennale ai fini della mobilità dei Dsga neo assunti

Sburocratizzazione del lavoro e semplificazione

limitare all’essenziale la documentazione relativa ai processi didattici e amministrativi;

valorizzare l’autonomia progettuale dei docenti che si esplica nella dimensione individuale e collegiale;

snellire i procedimenti amministrativi eliminando confusioni e conflitti di competenza con altri enti pubblici;

Dimensionamento delle autonomie scolastiche con 500 alunni

Rendere permanente e fruibile la norma transitoria sul dimensionamento delle istituzioni scolastiche con 500 alunni

Autonomia Differenziata

superamento di ogni iniziativa di devoluzione delle competenze in materia di istruzione

CGIL-FLC, UIL SCUOLA