Anguillara, raccolta rifiuti: sciopero il 13 Dicembre

La Cosp Tecnoservice ha aderito allo sciopero indetto dalle Segreterie Nazionali FP CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FIADEL indetto per il giorno 13/12/2012.

Nella predetta giornata potrebbe non essere garantito il normale e totale svolgimento del servizio, saranno comunque garantiti i minimi previsti dalla L. 146/90.

Comunque, in caso di mancato ritiro del rifiuto esposto a causa dello sciopero, la popolazione servita porta a porta, si invita la cittadinanza a riportare lo stesso in casa per esporlo nuovamente al passaggio successivo previsto dal calendario.