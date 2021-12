Bracciano: divieti di sosta per manutenzione strade

⚠️ PRESTATE ATTENZIONE ⚠️

Lavori di pulizia stradale meccanizzata a cura della Tekneko.

DIVIETO DI SOSTA nei giorni 09/10/11 dicembre dalle ore 07.00 a fine lavori in Via Bresciani, Via EttoreLatini, Via XX Settembre, Via Armando Sala, Viale Odescalchi, Belvedere Falcone.

Divieto di sosta nei giorni 13/14 dicembre dalle ore 07.00 a fine lavori in Via Pasqualetti, Via Saffi, Via Cupetta delle Cartiere, Via Principe di Napoli.

Divieto di sosta nei giorni 15/16/17/18 dicembre dalle ore 07.00 a fine lavori in Via G. Palazzi, via Carlo Cattaneo, Parcheggio Carlo Cattaneo, Via Silla, Via G. Cesare, Via Claudia, Via Salvatore Negretti, Via Flavia, Via Cupetta del Mattatoio.

Divieto di sosta nei giorni 20/21/22/23/24 dicembre dalle ore 07.00 a fine lavori Da Piazza I° Maggio al Duomo (tutto centro storico).

Divieto di sosta nei giorni 27/28 dicembre dalle ore 07.00 a fine lavori Via Udino Bombieri, Via Prato Giardino, Via Carlo Marchi.

Divieto di sosta nei giorni 29/30 dicembre dalle ore 07.00 a fine lavori Via Isonzo, Via Po, Piazzale Formaggi, Piazza Bari, Via Luigi Domenici, Via Pizzuti.