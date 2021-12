VUOTO A PERDERE: Mostra – 18 dicembre 2021 – Galleria Antonella Rizzo – Trevignano

Le plastiche usate e gettate nell’ambiente sono per alcuni popoli strumento di sopravvivenza proprio come l’acqua e il mare. Per le società opulente sono solo ‘vuoti a perdere’. La sfida è farli diventare ‘vuoti ritrovati’

Design e artigianalità degli scarti di plastica in una Galleria d’Arte. Sono gli oggetti di una metamorfosi da materia prima a seconda, da commodity a scarto, da inerte a vivente. Nell’attenzione gli oggetti raccontano, nell’immaginazione cambiano volume, forma, uso.

Quello di Laura Buffa, è un lavoro immaginifico e un omaggio al mare. Nelle sue mani la materia ritrovata e ricreata intreccia molteplici fili narrativi: dall’iniziale progettazione alla produzione; dal suo utilizzo e consumo, allo scarto; dalla dispersione nell’ambiente all’incontro con gli elementi e infine al recupero e re-invenzione.

L’ubi consistam di questa narrazione, è in prevalenza, la plastica PET di bottiglie abbandonate sulle spiagge del nostro mare. Un mare minacciato dagli scarti, popolato da micro-particelle che stravolgono l’ecologia dei fondali. Un mare che riporta, restituendo poesia alle forme, graffiate dalla salsedine, lacerate dalle onde, schiantate esauste contro una duna o uno scoglio.

Con il progetto Alter Equo, Laura ha voluto immaginare che il racconto di queste forme non si interrompa, che prenda nuove direzioni estetiche sotto la spinta di un èlan vital della materia in grado di proiettare nuovo desiderio. Che gli scarti possano essere ancora risorsa vibrante, piuttosto che svilenti interferenze negli ecosistemi piegati dal peso dell’ingerenza della società dei consumi.

“Sulla spiaggia raccolgo i Vuoti di un Pieno che fu, testimonianze mute di un gesto di consumo.

Raccolgo bottiglie, usate, stracciate, esauste. Tocco con le mani la sagoma del vuoto. Per sentirlo, dargli nuova forma e riempirlo di senso.

Qual’è in fondo la nostra missione esistenziale, se non quella di dare instancabilmente nuovo significante, nuova proiezione del desiderio a quell’abisso ontologico sul quale, mai come oggi, siamo affacciati…di colmare il nostro stesso ‘Vuoto a Perdere’?”

Ad accompagnare l’esposizione di oggetti, una mostra fotografica di Giorgio Ricci. I 15(?) scatti fatti in giro per il mondo, sono testimonianze visive del rapporto fra le genti e gli elementi della loro sopravvivenza: l’acqua, il fiume, il mare…la plastica

Laura Buffa: dopo la laurea in Lingue, seguendo le rotte del Made in Italy e degli studi sulla Diversity fino in California, si stabilisce e lavora a Los Angeles. Il Visual Merchandising è il suo campo di azione professionale che, tornata a Roma, mette al servizio di numerosi enti di formazione. L’osservazione del capitalismo USA la ispira a ripensare i modelli produttivi in termini slow, e nel 2010 fonda il marchio di up-cycling Alter Equo, centrato sulla produzione artigiana di accessori e manufatti sostenibili dagli scarti del PET delle bottiglie e sulla vocational education per promuovere cultura circolare sui temi della diversity, della critica al realismo capitalista, della neutralità di genere e non ultimo, delle emergenze ambientali.

TEMI ESPOSITIVI

1) Lampada Jazzin’ e 3 collane serie CirKULA.r

2) Scultura Nassa Critica e 1 collana, 1 bracciale, 1 anello serie LA LOCA

3) Lampada rePETita (juvant) e 1 collana, 1 bracciale, 1 orecchini serie ACCORDEON

4) Lampada MEDUSE e 4 collane serie Hypobjects

5) the Covid series 1 collana, 1 bracciale, 1 spilla

6) Quadro VELE e 1 bracciale

7) 4 collane DROP

