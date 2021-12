Il bollettino Covid di oggi: 15.021 casi e 43 morti

Torna a salire, al 2,8%, il tasso di positività. Ancora in crescita anche i ricoveri ordinari e in terapia intensiva

Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 15.021 nuovi casi di positività al covid contro i 16.632 di ieri ma con un numero inferiore di tamponi. Le vittime sono 43, contro le 75 del giorno precedente. Il totale sale così a 134.195.

Torna a salire in Italia il tasso di positività al covid dopo il calo registrato ieri. L’indice arriva infatti al 2,8% contro il 2,6% delle 24 ore precedenti. A fronte di 525.108 tamponi effettuati infatti i casi di positività sono stati 15.021. Ieri erano stati 16.632 ma a fronte di 636.592 esami.

Ancora in crescita i ricoverati per covid in Italia. Nelle ultime 24 ore i pazienti in terapia intensiva sono saliti di 4 unità arrivando a 736. Nei reparti ordinari invece il numero è salito di 169 unità toccando quota 5.597.

