Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 5 dicembre 2021

Sono 24.073 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 716 ricoverati, 94 in terapia intensiva e 23.263 in isolamento domiciliare

Oggi nel Lazio su 14.071 tamponi molecolari e 24.673 tamponi antigenici per un totale di 38.744 tamponi, si registrano 1.549 nuovi casi positivi, ossia 283 meno più rispetto a ieri. Sono 2 i decessi, cioè 5 in meno di quanti siano stati nel giorno precedente e 555 i guariti nelle ultime 24 ore. Negli ospedali, si registrano 716 ricoverati (+ 4) e 95 malati nelle terapie intensive, quattro in più della giornata di ieri.

Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,9%. A Roma si registrano 702 nuovi positivi, mentre nelle province si registrano 365 nuovi casi. Rispetto al 5 dicembre 2020 si hanno 234 casi positivi, con 2.359 ricoveri in meno in area medica, 254 in meno in terapia intensiva. Sono anche scesi di 66.792 gli isolati a domicilio e si registrano 30 decessi in meno.Nel Lazio superati i 9 milioni e 600 mila somministrazioni. Superato il 94% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l’89% degli over 12 sempre in doppia dose.Per quanto riguarda la terza dose, sono quasi 900mila quelle effettuate pari a oltre il 17% della popolazione.

Sono 24.073 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 716 i ricoverati, 94 in terapia intensiva e 23.263 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono 398.807 e i morti 9.012 su un totale di 431.893 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

Coronavirus a Roma 5 dicembre

* Asl Roma 1: sono 206 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 417 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 79 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Covid 19 nei comuni della Provincia

* Asl Roma 4: sono 104 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 152 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 226 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

SarsCov2 nel resto del Lazio

* Asl di Frosinone: sono 101 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 156 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 26 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 82 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

(RomaToday)