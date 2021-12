L’accusa di Morani (Pd): “Per non finire in zona gialla le Marche dichiarano posti inesistenti in terapia intensiva”

La parlamentare Pd: “Ho presentato un’interrogazione urgente con richiesta di ispezione al ministero della Salute, poiché non è più tollerabile che la giunta regionale giochi con la salute dei cittadini”

Quello di aggiungere posti letto in terapia intensiva per evitare di passare in una fascia di colore peggiore è un vizio di quasi tutte le Regioni, esploso con il vergognoso caso della Sicilia in cui addirittura si “spalmavano” i morti su più giorni. Ma nonostante tutto, si continua con questa pratica indegna anche in questa fase.

“Il ministero della Salute faccia chiarezza, anche con una ispezione, su quanto sta avvenendo nelle Marche dove per “non finire in zona gialla la regione è disposta anche a dichiarare posti di terapia intensiva che non esistono”. Lo chiede Alessia Morani, deputata del Pd.

Poi, prosegue: “”Ho presentato un’interrogazione urgente con richiesta di ispezione al ministero della Salute, poiché non è più tollerabile che la giunta regionale delle Marche giochi con la salute dei cittadini.

Pur di rimanere entro il 10% di occupazione di terapie intensive e non finire in zona gialla la Regione Marche è disposta anche a dichiarare posti di terapia intensiva che non esistono. Oggi apprendiamo che come per magia sono stati aggiunti altri 4 posti ai già fantomatici 246 posti letto ‘attivi’ di terapia intensiva comunicati qualche giorno fa dalla regione Marche al ministero.

Questo giochino è incredibilmente pericoloso perché le Marche non hanno 250 posti letto attivi di terapia intensiva. Non ci sono tecnologie e personale specializzato dedicato e non ci sono gli ambienti collaudati per ospitarle. Fin dove può spingersi la propaganda? Anche oltre la tutela della salute dei cittadini marchigiani?

Nella nostra regione non si fanno tamponi, il livello di tracciamento è ridicolo 6.300 test quando l’Umbria ne fa 12.000 e l’Abruzzo 18.000, la situazione nelle scuole è fuori controllo, i centri vaccinali sono pochi e disorganizzati.

Rispetto alla settimana scorsa ieri abbiamo registrato il 90% dì contagi in più e la nostra giunta invece di preoccuparsi di mettere in atto una strategia per evitare il dilagare del virus si inventa posti di ‘carta’ di terapia intensiva.

Mi auguro che il ministero della Salute proceda al più presto con l’ispezione che ho richiesto perché questa situazione è inaccettabile e soprattutto è pericolosa per i marchigiani”, conclude Morani.

(Globalist)