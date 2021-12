Minnucci (Regione) plaude l’inaugurazione della tratta ferroviaria Vigna Clara-Ostiense

“Non posso che esprimere grande apprezzamento per la notizia dell’inaugurazione della tratta ferroviaria Vigna Clara – Ostiense entro il primo trimestre del 2022. Si tratta di un risultato importante frutto di un lavoro che ci ha visto impegnati in Commissione trasporti regionale e coinvolge, oltre alla Regione Lazio, in primis Roma Capitale ed RFI. Una sinergia preziosa che ha permesso la conclusione positiva di un’opera strategica per connettere il quadrante nord di Roma con la tratta San Pietro- Cesano-Viterbo. Voglio dunque ribadire la mia personale soddisfazione e rivolgere un plauso agli assessori Alessandri e Patanè” lo ha dichiarato in una nota il consigliere regionale Emiliano Minnucci