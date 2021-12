IL FASCISMO DI ERDOGAN E LE COMPLICITÀ DELLA UE

APPELLO URGENTE PER LA CANCELLAZIONE DEL PKK DALL’ELENCO DELLE ORGANIZZAZIONI TERRORISTICHE DELL’UE

Nell’interesse della pace, della democrazia e dei diritti umani, chiediamo al Consiglio dell’Unione europea di rimuovere il PKK dall’elenco delle organizzazioni terroristiche vietate.

Una soluzione pacifica alla questione curda è un prerequisito per una sana democrazia e per la stabilità in Turchia e nel più ampio Medio Oriente. La Turchia e la sua vasta comunità curda potranno raggiungere quella soluzione pacifica solo attraverso i negoziati. Tali negoziati devono coinvolgere tutte le parti, compreso il PKK (Partito dei lavoratori del Kurdistan). La designazione del PKK come organizzazione terroristica, tuttavia, è un ostacolo sulla via della pace.

Ci sono motivi pratici schiaccianti per cancellare il PKK dalla lista, e ci sono anche motivi legali. Il PKK è stato inserito nella lista delle organizzazioni terroristiche nel 2002 su richiesta della Turchia, membro della NATO. La Corte suprema dell’UE, la Corte di giustizia del Lussemburgo, ha stabilito nel 2018 che il PKK è stato ingiustamente incluso nella lista dei terroristi dell’UE tra il 2014 e il 2017. Oltre a errori procedurali, la sentenza fa riferimento anche all’appello alla pace di Abdullah Öcalan nel 2013. Quando la validità della designazione di terrorismo è stata testata nei tribunali belgi, nel 2020 è stato accertato che il PKK non dovrebbe essere considerato legalmente un’organizzazione terroristica perché è parte di un conflitto armato non internazionale, il che lo rende soggetto alle leggi della guerra e non penale.

Inoltre, la nuova situazione del PKK in Medio Oriente non è stata presa in considerazione nell’elenco: né il temporaneo processo di pace e negoziato tra il PKK/curdi e il governo turco nel 2013-2015 né il nuovo ruolo dei curdi in del Medio Oriente, ad esempio nella lotta contro il cosiddetto Stato Islamico (ISIS). Dopo che lo Stato Islamico (ISIS) ha proclamato il suo “califfato” nell’estate del 2014 e ha iniziato a invadere vaste aree di territorio in Iraq e Siria, lo Stato turco gli ha fornito assistenza, soprattutto nell’attacco alle aree curde, mentre il PKK ha svolto un ruolo decisivo nella sconfitta dell’ISIS e di altri mercenari. L’ascesa dello Stato Islamico e di altri mercenari ha cambiato le priorità in Medio Oriente. La lotta del PKK con l’ISIS ha giovato agli sforzi antiterrorismo in Iraq e Siria. Il PKK ha contribuito a difendere e liberare aree come Makhmour, Sinjar e Kirkuk in Iraq, nonché Kobani e altre aree nel nord della Siria. Nell’agosto 2014, il PKK è stato determinante nella creazione di un corridoio umanitario per salvare decine di migliaia di yazidi intrappolati dall’ISIS sul monte Sinjar.

Nella storia dei curdi, nessun movimento è riuscito a mobilitare milioni di curdi per il loro diritto all’autodeterminazione come ha fatto il PKK. Si può affermare con certezza che il PKK è il movimento di massa più forte tra i curdi in Medio Oriente e nella diaspora. È anche il PKK che promuove e sostiene la libertà delle donne come dinamica strategica della democrazia sociale in Medio Oriente.

Durante la guerra globale al terrorismo, gli stati hanno usato la designazione “terrorista” come arma politica per delegittimare l’opposizione e reprimere gli sforzi per i diritti umani e la libertà, come ha fatto lo stato turco nel caso del popolo curdo. La designazione del PKK è stata usata per giustificare attacchi ai curdi ovunque, dalle pratiche discriminatorie agli scontri militari. Ha consentito di limitare la libertà di parola e rimuovere le libertà civili; ha portato alla soppressione di partiti politici di opposizione, giornali, canali televisivi ecc. Leader politici, rappresentanti parlamentari, sindaci eletti, giornalisti critici sono stati imprigionati con il pretesto di associazione con il terrorismo; ha permesso disuguaglianze endemiche e ha impedito di affrontare i problemi sociali; ed è stato impiegato come motivo di guerra. L’Unione europea viene quindi effettivamente utilizzata per mascherare gli attacchi dei regimi autoritari.

Per la causa della pace, della libertà, della democrazia, della stabilità e dei diritti umani, chiediamo la cancellazione immediata del PKK.

> https://justiceforkurds.info/IT/



PRIMI FIRMATARI

Paolo Ferrero – Ex Ministro, Vicepresidente della Sinistra Europea, Italia

Roberto Rampi – Membro del Senato italiano, Membro dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa

Gorka Elejabarrieta Díaz, senatore spagnolo e direttore di politica e relazioni internazionali per EH Bildu

Prof. Norman Peach – Esperto in Diritto Internazionale

Prof. Kariane Westrheim – Presidente della Commissione Civica UE Turchia (EUTCC)ö Norwaz

Nils Andersson – Scrittore ed editore, Francia

Pia Maria Roll – Director & Theater Artist, Norway

Håkan Svenneling – The Left Party’s Foreign Policy Spokesperson, – Sweden

Slavoj Žižek – Philosopher/Slovenia

Janet Biehl – Author, Copy Editor, and Graphic Artist/USA

Selay Ghaffar – Women’s Right Activist and Spokesperson for Solidarity Party of Afghanistan

Joel Dutto – Membro del Kurdistan Solidarietà Coordinazioni, Francia

Nora Cortinas – Co-fondatrice di Madri di Plaza de Mayo, Argentina

Prof. Achin Vanaik – Professore in pensione di “Relazioni internazionali e politica globale”, Università di Delhi, India

Prof. Michael M. Gunter, Segretario Generale, Commissione Civica UE Turchia (EUTCC), USA

Berthold Fresenius – Avvocato, Germania

Prof. Raúl Prada Alcoreza – Università San Andrés, Bolivia

Roland Denis, ex ministro della Pianificazione, Venezuela

Villo Sigurdsson – Ex sindaco di Copenhagen per il Partito Socialista Popolare, Danimarca

Pernille Frahm – Ex membro del Parlamento europeo per il Partito popolare socialista, Danimarca

Benny Gustavsson – Presidente del Comitato di sostegno del Kurdistan, Svezia

Erling Folkvord – Ex membro del Parlamento, scrittore, Norvegia

Zerocalcare, Fumettista

Luisa Morgantini, former Vice President Eu parliament

Nicola Fratoianni, parlamentare e portavoce Sinistra Italia

Roberto Serra – fotografo e fotoreporter

Federico Venturini, Università degli studi di Udine

Arturo Salerni, Avvocato Roma

PRC Partito della Rifondazione comunista-Sinistra Europea

Sinistra Italiana

Cobas Confederazione dei Comitati di Base

CISDA (coordinamento italiano sostegno donne afghane)

Nicoletta Gandus (già magistrata),

Claudio Calia, Autore-disegnatore

Ivan Grozny Compasso, giornalista

Luigi Vinci (già parlamentare europeo)

Prof. Ricardo Antunes (Università di San Paolo, Brasile)

Prof. Armando Boito (Università di San Paolo, Brasile)

Prof. Marco Vanzulli (Università Bicocca di Milano)

Silvana Barbieri (Fonti di Pace Onlus)

Roberto Mapelli (Presidente Associazione Culturale Punto Rosso)

Marco Bersani (Portavoce Attac-Italia)

Vittorio Agnoletto (medico, già parlamentare europeo)

Mario Agostinelli (già Segretario CGIL Lombardia)

Onorio Rosati (già Segretario Camera del Lavoro di Milano)

Massimo Carlotto, Scritore

Davide Grasso, Professor of Philosophy, IUC – Turin

Giuliana Sgrena, giornalista

Andrea Pennacchi, attore

Laura Shrader, scrittore

Chiara Fabbiani, atleta e istruttrice di equitazione

Vincenzo Miliucci, Esecutivo Nazionale COBAS

José Luiz del Roio (storico brasiliano, già Senatore della Repubblica)

(Labottegadelbarbieri)