Covid: Boom di contagi in Veneto

Nuovo boom di contagi da Coronavirus in Veneto, 2.656 nuovi casi nelle ultime 24 ore Continua la crescita dei contagi da Covid in Veneto.

Secondo il report quotidiano della Regione, nelle ultime 24 ore sono 2.656 i nuovi casi accertati, numero che porta il totale degli attualmente positivi a superare quota 32 mila Tweet Ambulanza in corsa davanti all’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, Borgo Trento, Verona 01 dicembre 2021 Continua a salire la curva dei contagi da Covid-19 in Veneto. Nelle ultime 24 ore sono 2.656 i nuovi casi e il totale sale a 519.814. Le vittime sono 14 e il totale 11.977.

Sale anche l’incidenza dei positivi sui 96.040 tamponi – di cui 26.044 molecolari e 69.996 antigenici – che è del 2,76%. Gli attuali positivi sono 32.107, 1.258 in più rispetto alle 24 ore precedenti. Ieri il dato si attestava a 2.362 contagi. Cresce la pressione sulle strutture sanitarie, con 568 ricoveri (+15) in area non critica e 108 (+3) in terapia intensiva. In crescita anche il totale dei ricoveri: 11 in più quelli in area medica e 3 in più quelli in terapia intensiva. Nove i decessi.

Zaia: “Facciamo squadra” “Siamo davanti a una congiuntiva astrale da tempesta perfetta perché lo sforzo a cui è sottoposta fisicamente e mentalmente la nostra macchina sanitaria è pazzesco. E dopo 21 mesi sono ancora sul pezzo, è il nostro plotone, sono i nostri gioielli, la nostra testa d’ariete contro il Covid”. L’ha detto il presidente del Veneto Luca Zaia parlando ieri nel corso di un punto stampa sulla nuova ondata di contagi di Covid19.

“Noi abbiamo più di 2 milioni di cittadini da vaccinare entro il 31 dicembre, pressoché impossibile se non facciamo squadra – ha proseguito – se riuscissimo a fare 50 mila dosi al giorno sarebbero 1,5 mln in 30 giorni, se poi a queste sommiamo quelle fatte dai medici di base, dai pediatri, dalle farmacie, allora possiamo anche pensare sia un obiettivo raggiungibile questa grande sfida”.

