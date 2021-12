Le ultime ore di Bowie, Cohen, Lou Reed e Freddie Mercury

di Ezio Guaitamacchi, con Cristiano Godano, Andrea Mirò e Brunella Boschetti

UNO SPETTACOLO DI RACCONTI, SUONI & VISIONI

Domenica 5 dicembre – Roma – ore 21 – Teatro Studio – Auditorium Parco della Musica

Domenica 5 dicembre, alle ore 21, al Teatro Studio dell’Auditorium Parco della Musica di Roma arriva lo spettacolo “Amore, Morte & Rock ‘n’ Roll”. Tratto dall’ultimo, omonimo libro di Ezio Guaitamacchi (edito da Hoepli), “Amore, Morte & Rock ‘n’ Roll” è un suggestivo show multimediale, fatto di narrazione, suoni e visioni che racconta le ultime ore di quattro leggendarie rockstar unite da diverse e spesso poco conosciute liaison umane e artistiche. E i cui finali di vita sono stati accompagnati da momenti toccanti, picchi di creatività e, soprattutto, da grandissimi amori.

Le vicende di Leonard Cohen e Marianne Ihlen, di Lou Reed e Laurie Anderson, David Bowie e Iman o Freddie Mercury e Mary Austin si intrecciano alle riflessioni, ai dolori, alle premonizioni di quattro icone del rock che anche nel momento finale hanno lasciato un’impronta indelebile della loro immensa classe.

Sul palco, Guaitamacchi mette in scena una sorta di “murder ballad” piena di poesia, le cui “strofe” si snodano tra momenti narrativi emozionanti, brevi tratti recitati e affascinanti visioni proiettate su grande schermo. Il tutto imbottito da una dozzina di brani epocali, scelti ad hoc tra il repertorio dei 4 protagonisti del racconto, arrangiati in modo originalissimo ed eseguiti in chiave acustica.

Ad affiancare Ezio Guaitamacchi e i suoi strumenti a corda, ci sono la sua storica partner artistica nonché formidabile vocalist, Brunella Boscetti, e il talento di Andrea Mirò, polistrumentista, cantante, attrice e direttore musicale dello spettacolo. Special guest Cristiano Godano, nella doppia veste di attore e musicista.

I biglietti per la data di Roma sono disponibili sui principali circuiti di prevendita. Per informazioni: ponderosa.it / tel. 02.48194128 e www.auditorium.com

Ponderosa Music & Art

Info: www.ponderosa.it

sara@ponderosa.it

Sara Mehrjoei