La ASL RM 4 ha reso noto che 10 bambini di una stessa classe della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo di Bracciano sono risultati positivi al COVID.

Le famiglie sono state informate, la classe è stata messa in isolamento e le analisi effettuate sono state inviate all’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani per il sequenziamento.

La scuola continuerà a svolgere regolarmente la sua attività didattica essendo state adottate tutte le misure di sicurezza necessarie.