Referendum sul Green Pass in Svizzera, vince il sì con il 63%

Gli svizzeri hanno detto Sì al Green pass: secondo le prime proiezioni, il 63% ha votato a favore nel referendum sulla legge che prevede l’introduzione del certificato anti-Covid.

I dati parziali che provengono dai cantoni confermano le proiezioni dell’istituto demoscopico Gfs.bern. Nel cantone di Ginevra, ad esempio, il 64,08% degli elettori ha votato a favore della legge Covid-19 , secondo i risultati anticipati basati sul voto per corrispondenza.

Gli svizzeri si erano già espressi nel giugno 2021 sulla legge Covid-19. Allora il testo era stato approvato con il 60,2% di voti. Ma rispetto al voto di sei mesi fa, il clima sociale e politico si è fatto più teso. A Berna la polizia ha transennato l’area attorno a Palazzo Federale, sede del governo e del parlamento, per timore di scontri. Alcuni gruppi contrari alla Legge Covid in votazione hanno infatti lanciato appelli a manifestare, come riferiscono i media.

(Huffpost)