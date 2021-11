Di Maio sulla corsa al Quirinale: “L’Italia non può permettersi di perdere Draghi”

“Ottimisti rispetto alla variante Omicron, se serve ben venga anche il mega green pass”… Il ministro che incontrò i gilet gialli ora dice: “In Francia voterei Macron”

“L’Italia non può permettersi di perdere Mario Draghi. Anche perché il 2022, al di là delle scelte che la politica farà sul Quirinale, è l’anno in cui si avvierà il dibattito sul nuovo Patto di stabilità”. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio dice la sua sulla corsa al Quirinale nel corso della Festa del Foglio a Firenze, con un consiglio a Giuseppe Conte: “Io spero che la strategia si faccia tutti insieme e ascoltando i gruppi parlamentari. Io sosterrò la linea della leadership, ma la leadership deve ascoltare i parlamentari”.

Per quanto riguarda i 5 stelle, secondo Di Maio “il Movimento può ambire al 20% per diventare la prima forza politica della coalizione progressista”. Per riuscirci però “ha bisogno di capire che deve interpretare la spinta ecologista e assumere scelte coraggiose ma sostenibili sul clima”.

Di Maio completa poi la sua evoluzione politica, parlando della Francia. Criticatissimo qualche anno addietro per l’incontro con i gilet gialli, oggi il ministro degli Esteri non ha dubbi, se potesse votare alle presidenziali transalpine sceglierebbe il presidente uscente Emmanuel Macron. “Non ho nessun problema a mettere nero su bianco i miei errori del passato”.

Capitolo Covid. “Sono convinto che l’Italia possa essere tra i paesi più ottimisti rispetto alla nuova variante per il suo alto livello di vaccinazione, oltre l′80% della popolazione” afferma il ministro. “C’è comunque una grande allerta, noi dobbiamo utilizzare tutte le misure che servono per evitare di chiudere l’Italia, quindi ben vengano le chiusure verso l’estero”. E ancora: “Se a gennaio siamo in una condizione in cui togliendo il Green Pass dobbiamo introdurre misure restrittive per famiglie e imprese ben venga il super Green Pass ma anche il mega Green Pass. A noi non interessa neanche ammiccare a teorie che in certi Paesi hanno portato a enormi difficoltà, come l’Austria. Noi abbiamo fatto mosse anche difficili, a tempo debito per evitare di trovarci nel lockdown leggero in cui si trovano altri”.

(Huffpost)