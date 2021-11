Il bollettino Covid di oggi 27 novembre 2021: 12.877 casi e 90 morti, curva ancora in crescita

In aumento i ricoverati: gli ingressi in terapia intensiva sono stati 68. Tutti i dati

Il bollettino Covid di oggi sabato 27 novembre 2021 fa registrare 12.877 nuovi casi su 595.898 tamponi (antigenici e molecolari) con i contagi in lieve calo rispetto a ieri. Il tasso di positività si attesta al 2,15%. I decessi sono stati 90. In aumento gli ingressi nelle terapie intensive: 68 nelle ultime 24 ore, con un saldo di 18 considerando anche le uscite. I ricoverati con sintomi sono in totale 4.826 (+78 rispetto a ieri).

La curva dei nuovi casi continua a crescere, ma non c’è ancora una violenta impennata.

Casi di coronavirus registrati tra lunedì e sabato

questa settimana: 69.226

scorsa settimana: 55.751

due settimane fa: 43.749

Intanto oggi è uscito l’ultimo report dell’Istituto superiore di sanità sull’andamento epidemiologico. Stando ai dati dell’Iss, dopo sei mesi la protezione dei vaccini “scende dal 72% al 40% l’efficacia nel prevenire qualsiasi diagnosi sintomatica o asintomatica di COVID-19 rispetto ai non vaccinati”

Coronavirus: il bollettino di oggi sabato 27 novembre 2021

In basso il bollettino di oggi 27/11/2021 e la tabella del ministero della Salute.

Nuovi casi: 12.877 (ieri 13.686)

Decessi: 90

Ricoverati con sintomi: +78, totale 4.826

Ricoverati in Terapia Intensiva: +18, totale 624

Ingressi del giorno in terapia intensiva: 68

Tamponi (antigenici e molecolari): 595.898

Attualmente positivi: +6.328, totale 178.946

Dimessi/Guariti: +6.451

Totale casi: 4.994.891

Regioni – totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 977 ( 27.744) ( 1.926 )

27.744) 1.926 Veneto: 449 ( 27.612) ( 2.113 )

27.612) 2.113 Campania: 806 ( 16.248) ( 1.154 )

16.248) 1.154 Emilia-Romagna: 288 ( 18.492) ( 1.273 )

18.492) 1.273 Lazio: 942 ( 18.243) ( 1.204 )

18.243) 1.204 Piemonte: 294 ( 9.531) ( 859 )

9.531) 859 Sicilia: 341 ( 11.376) ( 645 )

11.376) 645 Toscana: 052 ( 8.684) ( 477 )

8.684) 477 Puglia: 763 ( 3.953) ( 299 )

3.953) 299 Friuli Venezia Giulia: 869 ( 6.965) ( 728 )

6.965) 728 Marche: 884 ( 4.871) ( 427 )

4.871) 427 Liguria: 461 ( 3.975) ( 360 )

3.975) 360 Calabria: 269 ( 4.130) ( 279 )

4.130) 279 Abruzzo: 325 ( 4.174) ( 219 )

4.174) 219 A. Bolzano: 86.836 ( 5.167) ( 395 )

5.167) 395 Sardegna: 569 ( 2.587) ( 125 )

2.587) 125 Umbria: 338 ( 1.673) ( 101 )

1.673) 101 A. Trento: 51.738 ( 1.479) ( 188 )

1.479) 188 Basilicata: 489 ( 1.017) ( 34 )

1.017) 34 Molise: 172 ( 426) ( 26 )

426) 26 Valle d’Aosta: 029 (599)(45)

Coronavirus: i contagi nelle Regioni

La Regione Piemonte ha comunicato 859 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19. I ricoverati in terapia intensiva sono 33 (+4 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 335 (+6 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 9.163.

Sono 360 i nuovi positivi al covid-19 in Liguria nelle ultime 24 ore, su un totale di 11.301 test rapidi e 4.449 tamponi molecolari. Scende il numero degli ospedalizzati di cinque unità: in questo momento ci sono 156 ricoverati, di cui 20 in terapia intensiva.

Ancora una volta in Veneto si sono registrati oltre duemila contagi in 24 ore, (ed è il terzo giorno consecutivo). Per la precisione sono stati 2.113 i nuovi casi accertati. Sale anche la pressione sugli ospedali con 488 ricoveri in area non critica (+26) e 90 (+1) in terapia intensiva.

Sono 728 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia dove si registrano anche 6 decessi. Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 26, mentre i pazienti in altri reparti risultano essere 260, come comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

In Emilia-Romagna i casi di positività sono 1.273. Purtroppo, si registrano 17 decessi​. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 58 (-1 rispetto a ieri), 594 quelli negli altri reparti Covid (+19).

In Toscana sono 477 i nuovi casi Covid. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 283.970 (94,6% dei casi totali). I ricoverati sono 294 (3 in meno rispetto a ieri), di cui 48 in terapia intensiva (1 in meno). Si registrano 10 nuovi decessi: 4 uomini e 6 donne con un’età media di 85,3 anni (5 a Firenze, 2 a Prato, 1 a Lucca, 2 a Pisa).

Sono 101 i nuovi positivi in Umbria. Al 27 novembre sono 60 (+2 rispetto al 26 novembre) le persone ricoverate negli ospedali dell’Umbria, di cui 7 (dato invariato rispetto al 26 novembre) in terapia intensiva, e 1.613 (+19 rispetto al 26 novembre) le persone in isolamento contumaciale.

Oggi nel Lazio si registrano 1.204 nuovi casi positivi (-362), sono 6 i decessi (-2), 715 i ricoverati (+9), 89 le terapie intensive (-2) e +786 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,5%. i casi a Roma città sono a quota 545.

Sono 219 i nuovi positivi in Abruzzo. Salgono i ricoveri con 7 pazienti in più in area medica e 2 in terapia intensiva per un totale rispettivamente di 98 e 9 ricoverati in ospedale con il coronavirus. Altri 4067 si trovano in isolamento domiciliare (+140).

Sono 299 i nuovi casi Covid rilevati nelle ultime 24 in Puglia. Il bollettino odierno segnala anche due decessi. Sul fronte dei ricoveri, si registra un lieve calo: le persone in ospedale sono complessivamente 158 (3 in meno rispetto a ieri), di cui 22 in terapia intensiva (numero invariato) e 136 nei reparti ordinari (-3).

In Campania i nuovi casi sono 1.154 a fronte di 29.695 tamponi. Tre i decessi a cui si aggiungono altre tre persone morte nei giorni precedentemente ma registrate solo oggi. Due posti occupati in più in terapia intentva, incremente di un’unità anche nei reparti ordinari Questo il bollettino con dati aggiornati alle 23.59 del 26 novembre.

In Basilicata sono 34 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2 (32 riguardano residenti), su un totale di 853 tamponi molecolari, e non si registrano decessi per Covid-19. Sono i dati del bollettino regionale della task force riferito alle ultime 24 ore. I lucani guariti o negativizzati sono 18. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 16 (-1) e di questi 3 sono in terapia intensiva. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 1.062 (+14).

In Calabria sono 279 i nuovi contagi registrati (su 4.800 tamponi effettuati), +134 guariti e 1 morto (per un totale di 1.492 decessi). Il bollettino, inoltre, registra +144 attualmente positivi, +139 in isolamento, +2 ricoverati e, infine, +3 terapie intensive (per un totale di 16).

(RomaToday)