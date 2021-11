Playoff Mondiali: ecco le avversarie dell’Italia e quando si gioca

Gli azzurri di Mancini affronteranno nella semifinale la Macedonia del Nord e potrebbero incontrare la vincente tra Portogallo e Turchia in finale

ZURIGO – La Macedonia del Nord sarà l’avversaria dell’Italia nella semifinale dei playoff per le qualificazioni ai Mondiali del 2022. Gli Azzurri di Roberto Mancini in caso di vittoria incontreranno in finale la vincente tra Portogallo e Turchia. L’Italia è stata inserita nel Gruppo C. Gli azzurri giocheranno la semifinale in casa mentre l’eventuale finale sarà giocata in trasferta.

Playoff Mondiali, tutti i sorteggi

Gruppo A: Scozia-Ucraina / Galles-Austria

Gruppo B: Russia-Polonia / Svezia-Repubblica Ceca

Gruppo C: Italia-Macedonia del Nord / Portogallo-Turchia

Playoff Mondiali, la formula

L’Italia, che ha chiuso al secondo posto il proprio girone di qualificazione dietro alla Svizzera, dovrà superare i playoff per accedere ai Mondiali in Qatar. La formula è cambiata rispetto ai Mondiali del 2018, dove gli azzurri furono sconfitti dalla Svezia. Ai playoff parteciperanno 12 squadre (le 10 seconde classificate nei rispettivi gironi e le 2 migliori dell’ultima Nations League non ancora qualificate) che andranno a formare tre gruppi da quattro squadre. Si giocheranno dunque tre “Final Four“, da cui si sapranno i nomi delle tre squadre qualificate per i Mondiali. Le 12 squadre sono divise tra 6 teste di serie (Italia, Portogallo, Galles, Russia, Scozia, Svezia) e 6 non teste di serie (Austria, Polonia, Macedonia del Nord, Turchia, Ucraina, Repubblica Ceca). Ogni gruppo avrà 2 teste di serie e 2 non teste di serie. In semifinale ciascuna testa di serie sarà abbinata ad una non testa di serie. Le teste di serie giocheranno la semifinale in casa.

Playoff Mondiali, le date

Le semifinali dei playoff sono in programma per il 24-25 marzo 2022, mentre le finali, che garantiranno l’accesso ai Mondiali in Qatar in caso di vittoria, sono in programma cinque giorni dopo, il 28-29 marzo 2022. Il sorteggio della fase finale dovrebbe svolgersi ad aprile 2022 mentre il Mondiale in Qatar si svolgerà dal 21 novembre al 18 dicembre 2022.

(Tuttosport)