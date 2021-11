Generazione Musica: stasera l’evento artistico “No More” al teatro Charles De Foucauld

In questi giorni ricorre la giornata internazionale contro la violenza verso le donne. Generazione Musica ritiene questo argomento un focus molto importante del suo percorso associativo.

Interessante ed importante convegno, il 26 novembre al teatro Charles De Foucauld di Bracciano in occasione della giornata mondiale contro la violenza verso le donne: “Dagli stereotipi alla prevenzione”, titolo emblematico ed evocativo, moderato dalla dr.ssa Laura Ferranti di Generazione Musica.

Generazione Musica quest’anno ha voluto stigmatizzare la “rete antiviolenza” presente e funzionante nel nostro distretto. Per noi è un occasione per ringraziare i relatori: la coordinatrice dell’ufficio di piano del distretto Roma 4.3, dr.ssa Simona Di Paolo; la referente dello sportello antiviolenza dell’Ospedale Padre Pio di Bracciano, dr.ssa Cristina Germani; la referente dello sportello per la famiglia del distretto Roma 4.3, dr.ssa Sabrina Torti; del criminologo e comandante del nucleo radiomobile Carabinieri di Bracciano, dr. Fabrizio Salamone, tutti di altissimo profilo, che ci hanno offerto uno spaccato efficace e puntuale del “problema violenza di genere” del nostro distretto. L’associazione Generazione Musica, attraverso le parole del presidente, dr. Alessandro Lembo, ha presentato il progetto artistico, educativo e preventivo, “No More” già realizzato negli scorsi anni nelle scuole medie superiori con grande apprezzamento e che sarà riproposto al più presto. Molto gradito il saluto del neo-sindaco, Marco Crocicchi e del delegato alle politiche di genere di Bracciano, Alberto leoni, in rappresentanza anche degli esponenti politici degli altri comuni del distretto intervenuti all’evento. Molto importante la presenza di molte associazioni del terzo settore che, secondo noi, costituiscono un elemento di grande forza del nostro distretto contribuendo in modo efficace e costante, al fianco delle istituzioni, al miglioramento del bene comune. Inoltre, per noi un grande regalo, la presenza della prof.ssa Salice, del Liceo Vian di Bracciano, dove il progetto “No More” di Generazione Musica ha avuto inizio anche per merito del suo sostegno e della sua collaborazione.

Un ringraziamento speciale all’attrice Elisa Lambertucci che con la sua performance sugli stereotipi, molto apprezzata dal pubblico e dai relatori, ha aperto il convegno proiettandoci immediatamente nel tema trattato.

Questa sera, 27 novembre, l’appuntamento per tutti è al teatro Charles De Foucauld di via delle palme a Bracciano per lo spettacolo “No More”.

Giunto alla sesta edizione, con esso Generazione Musica vuole stigmatizzare e celebrare al proprio modo, attraverso l’arte (musica-teatro-immagini), la giornata mondiale contro la violenza verso le donne.

