A sinistra nasce un nuovo laboratorio progressista: “Con Pragmatica riavviciniamo la politica alle persone”

Liberare Roma si fa promotrice di un progetto dal respiro nazionale. Cicculli: “Riuniamo i consiglieri eletti e torniamo sui territori, soprattutto dove abbiamo perso”. Sabato 27 a via Cavour il lancio dell’iniziativa

Riavvicinarsi alla gente. Liberare Roma, anima trainante di Sinistra Civica Ecologista, sa benissimo che l’analisi del risultato ottenuto alle elezioni amministrative di Roma non può limitarsi a festeggiare la nomina di un assessore (Andrea Catarci con deleghe al decentramento e alla città dei 15 minuti) e di due consiglieri (Cicculli e Luparelli) nonostante il 2% ottenuto alle urne. Bisogna andare oltre per non essere autoreferenziali, per non legare la propria sopravvivenza ai successi di Amedeo Ciaccheri a Garbatella e di precarie ed eterogenee coalizioni come quella che ha spinto Gualtieri ad avere la meglio su Michetti nonostante il dato malinconico del Pd.

La nascita di Pragmatica

Per questo da sabato 27 novembre il laboratorio politico del minisindaco dell’VIII e dell’eurodeputato Massimiliano Smeriglio lancia a sua volta un nuovo laboratorio (senza però metterci il simbolo), più ampio e più inclusivo: Pragmatica. Lo fa da via Cavour al Forma Spazi, lì dove venne presentata la lista a inizio settembre. “L’appuntamento di domani è un primo passaggio di dialogo che ha una impronta nazionale – spiega a Roma Today la consigliera comunale Michela Cicculli -, perché andremo a incontrarci con rappresentanti di varie realtà che sono stati eletti in altre città e che riteniamo interlocutori fertili rispetto al posizionamento che hanno assunto all’interno delle istituzioni. Hanno un approccio critico costruttivo nelle varie città”.

“La politica deve riavvicinarsi alle persone”

Un incontro tra eletti, dunque, ma anche tra associazioni e realtà di mutuo soccorso (per esempio Nonna Roma) a cui guardare per non perdere il contatto con i territori, con le istanze dei quartieri più periferici. “Per Roma questo primo appuntamento – prosegue Cicculli – vuole essere una ricaduta post elettorale per rimettere al centro i temi cardine, ovvero il femminismo, la rigenerazione urbana e la transizione ecologica, partendo dalle persone elette nei vari Municipi e in giunta comunale”. Come detto all’inizio, il risultato elettorale non è dei più entusiasmanti: “Se la politica non porta alle urne le persone – spiega la consigliera, ex assessora durante il primo mandato di Ciaccheri – allora bisogna cambiare postura e far sì che la politica si riavvicini alle persone”.

Per il dialogo con “gli altri” c’è tempo

Rispetto alle prove di dialogo con le altre realtà a sinistra del Pd (per esempio Roma Futura, che i termini femminismo ed ecologismo ce li ha nel simbolo), Cicculli chiarisce quali siano le priorità della piattaforma politica di cui fa parte: “Al momento quello che stiamo immaginando come consiglieri di Sinistra Civica Ecologista – risponde – è tenere saldo il filo dei territori in cui siamo radicati, ma anche andare in altri dove invece non siamo presenti come in VI. Lo faremo già dalle prossime settimane, in attesa di capire come si evolverà la situazione capitolina. I consiglieri eletti nei municipi hanno bisogno di un filo diretto con il Comune. E’ normale che facendo parte di una coalizione il dialogo è richiesto, ma non si è ancora concretizzato. Però non lo precludiamo affatto”.

“Gualtieri ascolti i territori, non solo i poteri”

Sul tema delle urne mezze vuote si sofferma anche Michelangelo Ricci, candidato alle ultime elezioni con Sinistra Civica Ecologista, attivista di Spin Time Labs e 4Hopes4Rome: “Il livello di astensione alle urne è stato un grido dall’allarme ed è un dato destinato a crescere se non si interviene subito – sottolinea lo studente 22enne – . Bisogna riavvicinare le istituzioni alle persone. La ‘società civile’, i gruppi di cittadini organizzati, sono stati completamente tagliati fuori dalle scelte sulla città nei cinque anni di Raggi. Ora bisogna cambiare passo. Gualtieri deve ascoltare i territori e non solo i poteri economici di Roma”.

Programma e ospiti di Pragmatica

In via Cavour 181 dalle 10 saranno presenti Emily Clancy e Detjon Begaj consiglieri eletti a Bologna, Rosario Andreozzi ed Eleonora de Majo consiglieri eletti a Napoli, Marco Mazzei e Anita Pirovano consiglieri eletti a Milano, l’assessore di Roma Capitale Andrea Catarci e i consiglieri eletti Michela Cicculli e Alessandro Luparelli, la consigliera eletta a Torino Alice Ravinale. Dalle 14 si spostano tutti alla manifestazione nazionale contro la violenza maschile sulle donne in piazza della Repubblica organizzata dal movimento Non Una di Meno.

(RomaToday)