Zona gialla. Friuli Venezia Giulia e Bolzano anticipano il super green pass da lunedì

Preoccupa il numero dei contagiati da Covid-19 e dei ricoverati. Decisioni concordate con Roma

I numeri dei contagiati e dei ricoverati preoccupa sempre più e la Regione Friuli Venezia Giulia stringe i tempi e decide di anticipare a questo lunedì, invece che al 6 dicembre come previsto ieri da governo, le nuove regole legate al “super green pass”.

Il governatore Massimiliano Fedriga adotta insomma la linea dura contro i no vax, dopo le proteste di Trieste e dopo l’aumento dei ricoveri in terapia intensiva, in particolare a Trieste e Gorizia. E in queste ore sta mettendo a punto anche le modalità per controllare l’effettivo rispetto delle regole.

La regione passerà quindi in zona gialla lunedì, come accadrà anche per la Provincia autonoma di Bolzano. La firma della relativa ordinanza sarà firmata domani, venerdì, da ministro della Salute, Roberto Speranza.

Intanto oggi in Friuli Venezia Giulia su 28.045 test e tamponi sono state riscontrate 845 positività al Covid 19, pari al 3,01%. Inoltre si registrano 4 decessi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 28 (+2), mentre i pazienti in altri reparti risultano essere 249 (+17).

Invece nella provincia di Bolzano sempe oggi si segnalano altri due decessi che portano il totale, dall’inizio dell’emergenza sanitaria a 1.235. Nelle ultime 24 ore, sono stati accertati anche 547 nuovi casi positivi. Per trovare dati simili relativi alle nuove infezioni bisogna risalire alla metà dello scorso mese di febbraio. Sono 151 i pazienti Covid-19 ricoverati (5 in più rispetto ad ieri): 9 (1 in meno) vengono assistiti in terapia intensiva, 81 (6 in più) nei normali reparti ospedalieri e 61 (dato aggiornato alle ore 17.30 del 24 novembre) nelle strutture privateconvenzionate (postacuti). Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 9.853 (655 in più rispetto ad ieri).

Che cosa prevede l’applicazione del certificato verde rinforzato (super green pass): LEGGI QUI

A livello europeo il Friuli Venezia Giulia passa da “rosso” a “rosso scuro” sulla nuova mappa settimanale sull’incidenza da Covid in Europa, elaborata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), pubblicata oggi. Rimane “rosso scuro” anche la Provincia autonoma di Bolzano. Il colore rosso scuro indica le regioni europee in cui il tasso di notifica di nuovi casi nelle ultime due settimane è superiore a 500. Oltre a Bolzano e Friuli Venezia Giulia, la gran parte dell’Europa centro-orientale, assieme a Belgio e Paesi Bassi, rimane categorizzata in rosso scuro o rosso.

(Avvenire)