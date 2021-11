Conferenza nazionale sul clima 2021, 2 dicembre in live streaming

La Conferenza nazionale sul clima 2021, organizzata da Italy for Climate, con il patrocinio del Ministero della transizione ecologica e della Commissione europea, si terrà il 2 dicembre in live streaming.

Dopo l’esito della COP26, la Conferenza sarà l’occasione per fare il punto sulle prossime azioni da realizzare nel nostro Paese:

• la sessione istituzionale la mattina dalle 10 alle 12.30 affronterà il tema “una Legge per la protezione del clima in Italia”, per discutere con i rappresentanti delle istituzioni e della società civile la proposta di introdurre anche in Italia – come già successo in Germania, Francia Spagna e Regno Unito – una Legge per la protezione del clima;

• la sessione tecnica, nel pomeriggio dalle 15 alle 18 approfondirà “La Roadmap di Italy for Climate per la neutralità climatica”, declinata definendo percorsi settoriali, per industria, trasporti, edifici, agricoltura, generazione elettrica, con specifici target climatici ed energetici e proposte di intervento mirate.

