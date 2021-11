PERCORSI FAMILIARI: MOSTRA DI CRISTIANO GUITARRINI

La mostra sarà dall’8 al 12 dicembre, al Chiostro degli Agostiniani a Bracciano

La mostra, nell’esposizione di oli e acquerelli, ripercorre alcuni temi e soggetti cari all’artista, sviluppati negli ultimi anni, come una sorta di caleidoscopio che attraverso le sue sfaccettature illumina aspetti della dimensione sociale e privata dell’autore: dall’indagine sull’immigrazione come fenomeno umano, passando per l’adattamento nella società urbana, fino a riaffrontare il tema del “filo” o “gomitolo” come elemento esistenziale.

Poi Palermo, Roma, Bracciano e il Castello, termini di dialogo poetico all’interno della propria consuetudine quotidiana. Come un cerchio che si chiude, il percorso giunge a guardare negli occhi i propri familiari, fino ad arrivare allo specchio, nell’indagine su se stesso attraverso l’autoritratto, dove il segno inciso suggerisce una continua ricerca, in cui visione analitica e poesia sembrano due facce della medesima tensione creativa.

Catalogo digitale delle opere di Guitarrini

Catalogo_Guitarrini pdf