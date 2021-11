Ogni giorno è il 25 Novembre

Grazie ad Unicoop Tirreno per aver aderito alla proposta della Regione Lazio di stampare il 1522 sugli scontrini.

Troppe donne vittime di violenza o stalking non hanno il coraggio o gli strumenti per denunciare. Dobbiamo aiutarle ad uscire dalla violenza e, attraverso il 1522, possiamo farlo.

È bello quando si vede realizzato il proprio lavoro: da una mozione presentata a luglio, oggi, siamo arrivati qui. Il numero si troverà ancora su tutti gli scontrini fino al 28 novembre (e sarà replicato in altri periodi dell’anno) e, in più, per ogni bottiglia di olio Coop acquistata dal 13 novembre fino ad oggi è stato donato 1€ a 2 centri antiviolenza attivi nel Lazio.

Grazie a Massimo Favilli, vicepresidente di Unicoop Tirreno, e alle lavoratrici del punto vendita per l’ospitalità di questa mattina.

Marta Leonori