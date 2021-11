Libri, al Four Friends la presentazione di “Oltre il Covid: 365 idee per superare la crisi”

Questo libro, che sarà presentato al Four Friends il 30 aprile alle 15 e 45 (via Braccianese Claudia, 59 – Bracciano) è nato durante la pandemia come una raccolta di idee imprenditoriali – tutte concretizzate – che potessero essere spunto o sostegno per altri imprenditori.

Oggi è in Italia l’unico documento di memoria storica imprenditoriale di un periodo anch’esso unico nella storia dell’umanità.

Gli imprenditori italiani di fronte alla crisi del Covid19 hanno mostrato resistenza, resilienza, capacità inaspettate di reazione, creatività, forza e responsabilità…

Ma non basta: tutte le imprese descritte in questo libro sono riuscite ad andare avanti, grazie alla lungimiranza dei loro titolari che hanno messo in campo idee e progetti innovativi e li hanno portati avanti con le loro forze, molto prima che venissero varati sostegni e ristori.

Ristoranti sugli alberi, consegna di galline a domicilio, chalet attrezzati per lo smart working, discoteche virtuali, feste per bambini via web, aperitivi sottovuoto, menù commestibili in carta di riso, tutorial via whatsapp per tagliarsi o tingersi i capelli da soli, gel igienizzanti dagli alcoolici, adozione di animali, caciobond….queste alcune delle soluzioni individuate e descritte nel volume.

Scritto con uno stile agile e accattivante Oltre il Covid: 365 idee per superare la crisi” non può mancare nella libreria dello studioso, del ricercatore, dell’appassionato di storia e di chiunque voglia avere un documento puntuale e accurato di quanto di positivo sanno costruire gli imprenditori italiani in ogni frangente.

Commenta Paola Scarsi: “Le storie che ho raccolto testimoniano non solo la forza imprenditoriale italiana ma la capacità di costruire dal basso, molto prima degli interventi statali, una vera economia della solidarietà e della responsabilità. Peculiarità tutte italiane, che il periodo terribile che ci stiamo lasciando alle spalle, ha fatto emergere in tutto il loro valore e forza. Una spinta di resilienza rigenerante di cui il nostro Paese deve essere orgoglioso”.

Il libro descrive iniziative realizzate in molteplici settori, dall’Agricoltura alla Cultura, dalla Sanità all’Allevamento e dedica un corposo capitolo alle mascherine, la cui produzione ha ben rappresentato una versatilità tutta italiana, avendo assunto i molteplici aspetti della resilienza, della riconversione, della solidarietà, del dono, dell’innovazione industriale.

Paola Scarsi, giornalista, fotografa, motociclista, mamma, vive a Trevignano Romano, sul Lago di Bracciano.È nata a Genova nel 1957, ha due figli, Matteo e Camilla. Giornalista pubblicista, è stata Consigliere Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti. È esperta di economia e tematiche sociali. Cura uffici stampa da oltre 30 anni: dai grandi concerti rock alle principali realtà del Terzo Settore italiano. Ha scritto l’e-book gratuito “Noi creiamo lavoro – storie di imprenditori immigrati”. Curiosa della vita in ogni sua sfaccettatura crede fermamente nella solidarietà e nella tutela dei diritti. Fotografa per passione e sta sviluppando “Emozioni dai Parchi” un percorso fotografico nei parchi naturali e nelle aree protette del Lazio.

Autrice : Paola Scarsi

Editore: Erga Edizioni

Anno: 2020

Prezzo : € 9,90