Taxi, sciopero generale il 24 novembre. A Roma corteo contro ddl Concorrenza

I taxi sciopereranno mercoledì 24 novembre dalle 8 alle 22.

Tutte le sigle sindacali dei tassisti (Fit-Cisl, Uilt-Uil e da Usb Lavoro Privato, Tras, Fast-Confsal, Federtaxi-Cisal, Uritaxi, Ugl-Taxi, Tam, Orsa, Uti, Satam, Claai, Unimpresa, Ati-Taxi, Ass. Tutela Legale Taxi e Unica Taxi Cgil) hanno confermato la loro adesione alla protesta:

culminerà con un corteo che partirà da piazza della Repubblica, a Roma, passerà per via Cavour e si concluderà a piazza Madonna di Loreto, dietro piazza Venezia. È il primo «sciopero 2.0»: alla stazione Termini sarà infatti affisso un grande striscione al posteggio taxi con su un QRcode che, una volta inquadrato, spiegherà le ragioni dello sciopero.

Le iniziative di protesta — spiegano i sindacati proseguiranno fino a quando «l’articolo 8 del ddl concorrenza non sarà ritirato e non saranno emanati i decreti attuativi della legge 12 del 2019». E ribadiscono: «Con il ddl si tradisce un accordo per avvantaggiare le multinazionali. Noi rispondiamo con manifestazioni unitarie ad oltranza». La protesta delle auto bianche è principalmente contro il riordino dei servizi di mobilità urbana non di linea inseriti nel ddl concorrenza.

Le richieste dei sindacati Che cosa chiedono i taxisti? Ecco le richieste, secondo quanto dichiarato da Federtaxi Cisal:

Lo stralcio integrale dal ddl Concorrenza dell’art.7 e la prosecuzione della vertenza su quanto sancito dall’articolo 10 bis della Legge n.12 del 11/02/2019.



Disciplinare adeguatamente in conformità con la normativa vigente le attività delle piattaforme tecnologiche attraverso un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM).



Introdurre così come stabilito, per il servizio di noleggio con conducente l’obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell’Interno.



L’avvio delle procedure per l’istituzione del Registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante e di quelle di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante

(Corriere della Sera)